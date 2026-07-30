കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്നു… മുങ്ങുമോ തീരനഗരങ്ങൾ? കൊച്ചി മുതൽ ന്യൂയോർക്ക് വരെ; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
2050-ൽ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ പതിവാകുമോ? 2100-ഓടെ ചില നഗരങ്ങൾ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോകുമോ? ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര വിശകലനം
കടൽ എപ്പോഴും ഒരേ നിലയിലല്ല…
2018-ലെ കേരളത്തിലെ മഹാപ്രളയം, 2024-ലെ ബ്രസീലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം, ലിബിയയിലെ ഡെർന ദുരന്തം, യൂറോപ്പിലെ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ, അമേരിക്കയിലെ റെക്കോർഡ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇനി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമല്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
എന്നാൽ ഈ ദുരന്തങ്ങളേക്കാൾ നിശബ്ദമായി മുന്നേറുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ഏതാനും മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം ഉയരുന്ന സമുദ്രനിരപ്പ് മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നിന് വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു സുനാമിയല്ല. ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റുമല്ല. പക്ഷേ അവയേക്കാൾ ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരങ്ങൾ, പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ വീടുകൾ, കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ-എല്ലാം ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നിഴലിലാണ്.
ഇത് ഒരു ‘ലക്ഷണം’ മാത്രം
ഭൂമിയുടെ ശരാശരി താപനില വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തേക്കാൾ ഗണ്യമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രം കുടുങ്ങുന്നില്ല. അതിന്റെ 90 ശതമാനത്തിലധികം ഊർജവും ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സമുദ്രങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധം ചൂടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി രണ്ട് നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്, ഗ്രീൻലാൻഡിലെയും അന്റാർട്ടിക്കയിലെയും മഞ്ഞുപാളികൾ അതിവേഗം ഉരുകുന്നു. രണ്ടാമത്, ചൂടാകുന്ന സമുദ്രജലം വികസിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ (Thermal Expansion) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകളുമാണ് ലോകമെമ്പാടും കടൽനിരപ്പ് വർഷംതോറും ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നത്.
ഇത് എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണ്?
കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്ന വേഗം സ്ഥിരമല്ല; അത് വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പതുക്കെയായിരുന്ന ഈ ഉയർച്ച ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലായി. ഓരോ വർഷവും ഏതാനും മില്ലിമീറ്ററെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ മാറ്റം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷം തീരപ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൂപടം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു ‘ഭാവി’ പ്രശ്നമല്ല. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി.
മുങ്ങിത്തുടങ്ങുന്ന നഗരങ്ങൾ
ജക്കാർത്ത: ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ജക്കാർത്ത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഗോള പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനൊപ്പം ഭൂഗർഭജലം അമിതമായി പമ്പ് ചെയ്യുന്നതും നഗരത്തെ താഴേക്ക് ‘ഇരുത്തുകയാണ്’. ചില പ്രദേശങ്ങൾ വർഷംതോറും ഗണ്യമായി താഴ്ന്നുവരുന്നു. അതിനാലാണ് ഇന്തോനേഷ്യ സർക്കാർ ചരിത്രപരമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണതലസ്ഥാനം ജക്കാർത്തയിൽ നിന്ന് പുതിയ നഗരമായ നുസന്താരയിലേക്ക് മാറ്റുക.
മയാമി: അമേരിക്കയിലെ ഫ്ളോറിഡ സംസ്ഥാനത്തെ മയാമിയിൽ ഇന്ന് ‘തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം’ (Sunny Day Flooding) എന്ന പുതിയ യാഥാർഥ്യമുണ്ട്. മഴയില്ല, ചുഴലിക്കാറ്റില്ല. എന്നിട്ടും ഉയർന്ന വേലിയേറ്റം കാരണം തെരുവുകളിൽ വെള്ളം കയറുന്നു. കടൽനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ സാധാരണ വേലിയേറ്റം പോലും നഗരങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ഈ നഗരം തെളിയിക്കുന്നു.
ന്യൂയോർക്ക്: 2012-ൽ സൂപര്സ്റ്റോം സാൻഡി ന്യൂയോർക്കിനെ തകർത്തപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സാമ്പത്തിക നഗരങ്ങളിൽ പോലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എത്ര വലിയ ആഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ആ ദുരന്തം തെളിയിച്ചു.
ഷാങ്ഹായ്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ തുറമുഖ നഗരങ്ങളിലൊന്നായ ഷാങ്ഹായ് കടൽനിരപ്പിന്റെ ഉയർച്ചയും ശക്തമാകുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളും ഒരേസമയം നേരിടുകയാണ്.
ബാങ്കോക്ക്: താഴ്ന്ന ഭൂപ്രദേശവും ഭൂമി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസവും കടൽനിരപ്പിന്റെ ഉയർച്ചയും ചേർന്ന് ബാങ്കോക്കിനെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും അപകടസാധ്യതയുള്ള നഗരങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നു.
അലക്സാണ്ട്രിയ: ഈജിപ്തിലെ ചരിത്രനഗരമായ അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് നൈൽ ഡെൽറ്റയുടെ കാർഷിക മേഖലയെയും പുരാവസ്തു പൈതൃകത്തെയും ഒരുപോലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇന്ത്യ: അപകടമേഖലയിലേക്കോ?
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. ഏകദേശം 7,500 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ, എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾ, ആണവ നിലയങ്ങൾ, ഐ.ടി. നഗരങ്ങൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങൾ-എല്ലാം ഈ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം മാത്രമല്ല; ദേശീയ സുരക്ഷയുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുടെയും വിഷയമാണ്.
കൊച്ചി ഭീഷണിയിലാണോ?
കൊച്ചി വെറുമൊരു നഗരമല്ല. കേരളത്തിന്റെ തുറമുഖമാണ്. വ്യാപാരകേന്ദ്രമാണ്. ഐ.ടി. ഹബ്ബാണ്. വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ മുഖമാണ്. എന്നാൽ കൊച്ചിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യവും. കായലുകൾ, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, കടലിനോട് ചേർന്ന നഗരവികസനം എന്നിവ കാരണം കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് കൊച്ചിയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
തീരശോഷണം, നഗരവെള്ളപ്പൊക്കം, ഉപ്പുവെള്ളം ഭൂഗർഭജലത്തിലേക്ക് കടക്കൽ, തുറമുഖ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം, വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മൂല്യത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവയാണ് കൊച്ചി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ.
മുംബൈ
മുംബൈ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമാണ്. സ്റ്റോക്ക് എക്്സ്ചേഞ്ച് മുതൽ സിനിമാ വ്യവസായം വരെ, ബാങ്കിങ്് മുതൽ തുറമുഖം വരെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വലിയൊരു പങ്ക് ഈ നഗരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഉയരുന്ന കടൽനിരപ്പും ശക്തമായ മഴയും ഒരുമിച്ചാൽ നഗരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയരും.
ചെന്നൈ
ഒരു വർഷം വെള്ളപ്പൊക്കം. മറ്റൊരു വർഷം കടുത്ത ജലക്ഷാമം. ഇതാണ് ചെന്നൈയുടെ കാലാവസ്ഥാ വൈരുദ്ധ്യം. ഇതിനൊപ്പം കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും ഭൂഗർഭജലത്തിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതും ചേർന്നാൽ നഗരത്തിന്റെ ജലസുരക്ഷ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകും.
കൊൽക്കത്തയും സുന്ദർബൻസും
ഗംഗ-ബ്രഹ്മപുത്ര-മേഘ്ന ഡെൽറ്റ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റയാണ്. ഇവിടെ ചെറിയ ഉയർച്ച പോലും വലിയ ഭൂഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ ഇടയാക്കും. സുന്ദർബൻസിലെ നിരവധി ദ്വീപുകൾ ഇതിനകം തീരശോഷണവും ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റവും നേരിടുകയാണ്.
കേരളം എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടണം?
കേരളത്തിന്റെ തീരരേഖ ഏകദേശം 590 കിലോമീറ്ററാണ്. ഈ തീരത്താണ് മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, ദേശീയപാതകൾ, ജനസാന്ദ്രതയേറിയ താമസമേഖലകൾ എന്നിവയുള്ളത്. ചെല്ലാനം, ആലപ്പുഴ, ശംഖുമുഖം, പൊന്നാനി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ തീരശോഷണം വർഷങ്ങളായി തുടരുകയാണ്. മഴയുടെ തീവ്രത വർധിക്കുകയും അതേസമയം കടൽനിരപ്പ് ഉയരുകയും ചെയ്താൽ നദികളിലെ വെള്ളം കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന്റെ വേഗം കുറയാം. ഇതോടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആഘാതം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
2050: എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്?
ഉയർന്ന വേലിയേറ്റത്തോടൊപ്പം തീരവെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ പതിവാകാം. പല നഗരങ്ങളിലും ‘100 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ’ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കാം. ഉപ്പുവെള്ളം ഭൂഗർഭജലത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കാം. തീരദേശ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണച്ചെലവ് വൻതോതിൽ ഉയരാം. ഇൻഷുറൻസ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, തുറമുഖ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്ക് പുതിയ സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ ഉയരാം.
2100: മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം?
ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ മനുഷ്യരാശി എത്രത്തോളം കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഭാവി. ഉയർന്ന കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ചില താഴ്ന്ന തീരപ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥിരമായ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാകാം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാലാവസ്ഥാ കുടിയേറ്റക്കാരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന തീരനഗരങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെലവേറിയ സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കേണ്ടിവരും. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, കുടിവെള്ളം, മത്സ്യസമ്പത്ത്, ജൈവവൈവിധ്യം എന്നിവയെല്ലാം വലിയ സമ്മർദം നേരിടും.
ഇത് പരിസ്ഥിതിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല
കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് ജലസുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നമാണ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നമാണ്. നഗരാസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. സാമൂഹിക നീതിയുടെ പ്രശ്നമാണ്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയല്ല ബാധിക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടി നേരിടുക തീരദേശ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർ, ചെറുകിട കർഷകർ, തീരഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ എന്നിവരായിരിക്കും.
പരിഹാരം ഇനിയും സാധ്യമാണ്
സമയം പൂർണമായും നഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പരിഹാരം സാധ്യമകണമെങ്കിൽ ലോകം ഒരേസമയം രണ്ട് വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഒന്നാമത്, ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ വേഗത്തിൽ കുറയ്ക്കണം. രണ്ടാമത്, കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്ന യാഥാർഥ്യം അംഗീകരിച്ച് തീരനഗരങ്ങളെ അതിനനുസരിച്ച് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യണം. കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം, തീരസംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള നഗരാസൂത്രണം, മഴവെള്ളസംഭരണം, ഭൂഗർഭജല സംരക്ഷണം, ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരമേഖല വികസനം തുടങ്ങിയവ ഇനി വികസന പദ്ധതികളുടെ അനുബന്ധമല്ല; അനിവാര്യതയാണ്.
മുങ്ങുന്നത് നഗരങ്ങളോ, നമ്മുടെ വികസന മാതൃകയോ?
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ‘കടൽനിരപ്പ് ഉയരുന്നു’ എന്ന വാചകം പലപ്പോഴും ഒരു സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കായി മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ കണക്കുകൾക്കു പിന്നിൽ വീടുകളുണ്ട്, തുറമുഖങ്ങളുണ്ട്, കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതമുണ്ട്, ചരിത്ര നഗരങ്ങളുണ്ട്.
കൊച്ചി, മുംബൈ, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, ജക്കാർത്ത, മയാമി, ന്യൂയോർക്ക്-ഇവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രമല്ല, ഒരു പൊതുവായ യാഥാർഥ്യമാണ്.
2050-ലും 2100-ലും മനുഷ്യരാശി എങ്ങനെയൊരു തീരലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുക എന്നത് ഇന്ന് ലോകം എടുക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ തീരുമാനങ്ങളിലാണ് നിർണയിക്കപ്പെടുക. ചോദ്യം ഇനി ‘കടൽനിരപ്പ് ഉയരുമോ?’ എന്നതല്ല. ‘അതിനായി നാം എത്രത്തോളം തയ്യാറാണ്?’ എന്നതാണ്.