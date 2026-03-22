ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടി പ്രഹരശേഷി; എന്താണ് 'ടു-സ്റ്റേജ്' ഐ.സി.ബി.എം?
ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാരകമായ ആയുധങ്ങളിലൊന്നായ 'ടു-സ്റ്റേജ് ഇന്റർകോണ്ടിനെന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ'
പ്രതിരോധ വിശകലനം: ആധുനിക യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരശേഷിയായാണ് ഇന്റർകോണ്ടിനെന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ (ICBM) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 5,500 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള ഇവയ്ക്ക് ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് ആണവായുധങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട്. ഇതിൽ 'ടു-സ്റ്റേജ്' (Two-stage) സാങ്കേതികവിദ്യ മിസൈലിന്റെ വേഗതയും കൃത്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
എന്താണ് 'ടു-സ്റ്റേജ്' സംവിധാനം?
ഒരു മിസൈൽ വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും വേഗത കൂട്ടാനും ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള എൻജിൻ സംവിധാനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
- ഒന്നാം ഘട്ടം (First Stage): മിസൈലിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഇന്ധനം തീരുന്നതോടെ ഈ ഭാഗം മിസൈലിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകും.
- രണ്ടാം ഘട്ടം (Second Stage): ഭാരം കുറഞ്ഞ മിസൈലിനെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ എൻജിൻ സഹായിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്തുവെച്ചാണ് സാധാരണയായി ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.
പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ
- വേഗത: ശബ്ദത്തേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് വേഗതയിൽ (Supersonic/Hypersonic speeds) ഇവ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
- ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ: കപ്പലുകൾ, അന്തർവാഹിനികൾ (Submarines), ട്രക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്കടിയിലെ സൈലോകൾ (Silos) എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഇവ വിക്ഷേപിക്കാം.
- മൾട്ടിപ്പിൾ വാർഹെഡ്സ്: ആധുനിക ഐ.സി.ബി.എമ്മുകൾക്ക് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
ആഗോള സാഹചര്യം
ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിലവിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവശമുള്ളൂ:
അടുത്തിടെ ഉത്തര കൊറിയ തങ്ങളുടെ പുതിയ ഐ.സി.ബി.എം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതും, റഷ്യയുടെ സർമത് (Sarmat) മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങളും ആഗോള പ്രതിരോധ രംഗത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സബ്മറൈൻ ലോഞ്ച്ഡ് ഐ.സി.ബി.എമ്മുകൾക്കാണ് (SLBM) മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
- ഇന്ത്യ: അഗ്നി-V (Agni-V) മിസൈലിലൂടെ ഇന്ത്യ ഈ കരുത്ത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ: യുഎസ്എ, റഷ്യ, ചൈന, ഉത്തര കൊറിയ, ഫ്രാൻസ്.