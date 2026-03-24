ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക്കൊള്ളകൾ
ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് കൊള്ളകളെക്കുറിച്ചുള്ള (Bank Heists) വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു. സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന ആസൂത്രണത്തോടെ നടന്നവയാണ് ഇവയിൽ പലതും.
1. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇറാഖ് (2003) - $1 ബില്യൺ
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് കൊള്ളയായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2003-ൽ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, ഇറാഖ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ മകൻ ഖുസെ ഹുസൈൻ ബാങ്കിലെത്തി 1 ബില്യൺ ഡോളറോളം പണം ട്രക്കുകളിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി. ഭരണാധികാരി നേരിട്ട് നടത്തിയ ഈ 'കൊള്ള' ലോകത്തെ നടുക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു.
2. ബാൻകോ സെൻട്രൽ കവർച്ച, ബ്രസീൽ (2005) - $71 മില്യൺ
വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ നടന്ന ഒന്നായിരുന്നു ബ്രസീലിലെ ഫോർട്ടാലെസയിൽ നടന്ന ഈ കൊള്ള.
- രീതി: കൊള്ളക്കാർ ബാങ്കിന് സമീപം ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഒരു ചെടി വിൽപ്പന ശാലയായി (Landscaping company) നടിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു.
- മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവർ ബാങ്ക് ലോക്കറിന് താഴെയായി 256 അടി നീളമുള്ള ഒരു തുരങ്കം നിർമ്മിച്ചു.
- ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ടൺ കണക്കിന് മണ്ണ് അവർ പുറത്തെത്തിച്ചു. വാരാന്ത്യത്തിൽ ലോക്കർ തകർത്ത് ഏകദേശം 3.5 ടൺ കറൻസി അവർ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി.
3. ഡാർ എസ് സലാം ബാങ്ക്, ഇറാഖ് (2007) - $282 മില്യൺ
ബാഗ്ദാദിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ നടന്ന ഈ കൊള്ള ഒരു 'ഇൻസൈഡ് ജോബ്' ആയിരുന്നു. ബാങ്കിലെ മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ ചേർന്നാണ് 282 മില്യൺ ഡോളറുമായി കടന്നുകളഞ്ഞത്. ഇത്രയും വലിയ തുക ഒരു സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്നത് ഇന്നും നിഗൂഢമായി തുടരുന്നു.
4. ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ലബനൻ (1976) - $20-50 മില്യൺ
ലബനനിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിനിടയിലാണ് ഈ കൊള്ള നടന്നത്. പി.എൽ.ഒ (PLO) എന്ന സംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ബാങ്കിനോട് ചേർന്നുള്ള പള്ളിയുടെ മതിൽ തകർത്താണ് അവർ അകത്തു കടന്നത്. സ്വർണ്ണക്കട്ടികളും പണവും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു ശേഖരം അവർ കൊള്ളയടിച്ചു.
കേരളത്തിലെ വലിയ ബാങ്ക് കൊള്ള: ചേലമ്പ്ര ബാങ്ക് കവർച്ച (2007)
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് കൊള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചേലമ്പ്രയിലാണ് നടന്നത്. 'ധൂം' സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ കവർച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് കൊള്ളക്കാർ പിന്നീട് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ബാങ്കിന് താഴെയുള്ള ഹോട്ടൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത്, മുകൾ ഭാഗത്തെ കോൺക്രീറ്റ് തുരന്ന് 80 കിലോ സ്വർണ്ണവും 25 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് അന്ന് കവർന്നത്.
കേരളത്തെ നടുക്കിയ ചേലമ്പ്ര ബാങ്ക് കവർച്ച (Chelambra Bank Robbery) ഒരു സിനിമാക്കഥയെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് നടന്നത്. 2007 ഡിസംബർ 30-നായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചേലമ്പ്രയിലുള്ള സൗത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീണ ബാങ്കിൽ ഈ സംഭവം നടന്നത്.
കവർച്ചയുടെ രീതി (The Plan)
- സിനിമാ സ്വാധീനം: 'ധൂം' (Dhoom) എന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമയിൽ നിന്നാണ് ഈ കവർച്ചയുടെ ആശയം തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതെന്ന് പ്രതികൾ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- താഴത്തെ നിലയിലെ ഹോട്ടൽ: ബാങ്ക് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രതികൾ വാടകയ്ക്കെടുത്തു. 'ഹോട്ടൽ ഗ്രാമ' എന്ന പേരിൽ ഒരു ബോർഡും അവർ അവിടെ വെച്ചു.
- തുരങ്കം നിർമ്മാണം: ഹോട്ടലിന്റെ മുകൾത്തട്ട് (അതായത് ബാങ്കിന്റെ തറഭാഗം) തുരന്നാണ് അവർ അകത്തു കടന്നത്. ഏകദേശം 80 കിലോ സ്വർണ്ണവും 25 ലക്ഷം രൂപയും അവർ അവിടെനിന്ന് കവർന്നു.
അന്വേഷണം (The Investigation)
- തെളിവുകൾ: ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒന്നും അവശേഷിപ്പിക്കാതെയാണ് അവർ കടന്നുകളഞ്ഞത്. എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിൽ ചില മൊബൈൽ ഫോൺ കോളുകളും മറ്റു ചെറിയ സൂചനകളും പോലീസിന് സഹായകരമായി.
- പിടികൂടിയത്: ഈ കേസിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകനായ ജെയ്സണെയും കൂട്ടാളികളെയും പോലീസ് പിന്നീട് പിടികൂടി. കവർച്ച നടത്തിയ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വീണ്ടെടുക്കാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചു.
ലോകത്തെ മറ്റ് വലിയ 'തുരങ്കം' കവർച്ചകൾ (Tunnel Heists)
തുരങ്കം തുരന്നുള്ള കവർച്ചകളിൽ ചേലമ്പ്ര കവർച്ചയ്ക്ക് സമാനമായ ചില ആഗോള സംഭവങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം
|
കവർച്ച
|
സ്ഥലം
|
സവിശേഷത
|
ബാൻകോ സെൻട്രൽ
|
ബ്രസീൽ
|
ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്കം (250+ അടി) നിർമ്മിച്ച് നടത്തിയ കവർച്ച.
|
ഹാറ്റൺ ഗാർഡൻ
|
ലണ്ടൻ
|
വയോധികരായ ഒരു സംഘം തുരപ്പൻ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലോക്കറുകൾ തകർത്ത സംഭവം (2015).
ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ തോക്കുകൾക്കും തുരങ്കങ്ങൾക്കും പകരം കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന സൈബർ ബാങ്ക് കൊള്ളകൾ (Cyber Heists) ലോകത്തെ കൂടുതൽ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്.
1. ബംഗ്ലാദേശ് ബാങ്ക് കവർച്ച (2016) - $101 മില്യൺ
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈബർ കൊള്ളകളിൽ ഒന്നാണിത്.
- രീതി: ഹാക്കർമാർ ലോകത്തെ ബാങ്കിംഗ് ആശയവിനിമയ ശൃംഖലയായ SWIFT സിസ്റ്റത്തിൽ കടന്നുകൂടി. ബംഗ്ലാദേശ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 ബില്യൺ ഡോളർ തട്ടിയെടുക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി.
- പിടിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ: ന്യൂയോർക്ക് ഫെഡറൽ റിസർവ് ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ച ഒരു ഇടപാടിൽ "Foundation" എന്ന വാക്കിന് പകരം "fandation" എന്ന് തെറ്റായി ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇതോടെ കൂടുതൽ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാനായി. എങ്കിലും 81 മില്യൺ ഡോളറോളം ഫിലിപ്പൈൻസിലെ കാസിനോകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഹാക്കർമാർക്ക് സാധിച്ചു.
2. കാർബനാക് (Carbanak) ഗ്രൂപ്പ് കൊള്ള - $1 ബില്യൺ
ഒരു ബാങ്കിനെയല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൂറിലധികം ബാങ്കുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഈ കൊള്ള.
- രീതി: ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാൽവെയർ അടങ്ങിയ ഇമെയിലുകൾ അയച്ച് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തു.
- മാസങ്ങളോളം ബാങ്കിലെ നടപടികൾ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം, എടിഎമ്മുകൾ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് പണം പുറത്തേക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിൽ അവർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. ആരെങ്കിലും എടിഎമ്മിൽ കാർഡ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പണം താനേ പുറത്തേക്ക് വരികയും പുറത്തുനിൽക്കുന്ന സംഘാംഗങ്ങൾ അത് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു.
3. കോസ്മോസ് ബാങ്ക് സൈബർ അറ്റാക്ക് (2018) - ₹94 കോടി
ഇന്ത്യയിലെ പൂനെ ആസ്ഥാനമായുള്ള കോസ്മോസ് ബാങ്കിൽ നടന്ന ഈ കൊള്ള ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ച ഒന്നായിരുന്നു.
- രീതി: ബാങ്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു 'പാരലൽ സിസ്റ്റം' അവർ ഉണ്ടാക്കി.
- ഒരേസമയം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള (കാനഡ, ഹോങ്കോംഗ് ഉൾപ്പെടെ) എടിഎമ്മുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 14,000-ത്തിലധികം ഇടപാടുകളിലൂടെ പണം പിൻവലിച്ചു.
സൈബർ കൊള്ളകളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള വഴികൾ:
- ടു-ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ (2FA): പാസ്വേഡ് കൂടാതെ ഒടിപി (OTP) പോലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കുക.
- ഫിഷിംഗ് (Phishing) ജാഗ്രത: സംശയകരമായ ഇമെയിലുകളോ ലിങ്കുകളോ തുറക്കാതിരിക്കുക.
- ബയോമെട്രിക് സുരക്ഷ: വിരലടയാളം, ഫേസ് ലോക്ക് തുടങ്ങിയ ആധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ബാങ്കിംഗ് ആപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക.