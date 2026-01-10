ഭാരത ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഭരണാധികാരി; ടിപ്പു സുൽത്താൻ
Jan 10, 2026, 14:43 IST
മൈസൂർ കടുവ (Tiger of Mysore) എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഭാരത ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. 1782 മുതൽ 1799 വരെ മൈസൂർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളിൽ ഒരാളായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
ടിപ്പു സുൽത്താനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ഭരണവും സൈനിക നീക്കങ്ങളും
- ഹൈദർ അലിയുടെ മകൻ: മൈസൂർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഹൈദർ അലിയുടെയും ഫാത്തിമ ഫക്രുന്നിസയുടെയും മകനായി 1750-ലാണ് ടിപ്പു ജനിച്ചത്.
- റോക്കറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ: ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്നെ യുദ്ധങ്ങളിൽ റോക്കറ്റുകൾ (Mysorean rockets) ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളാണ് ടിപ്പു. ഇതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ 'ഇന്ത്യൻ റോക്കറ്റുകളുടെ പിതാവ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
- നാവികസേന: ശക്തമായ ഒരു നാവികസേന കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു.
2. ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായുള്ള പോരാട്ടം
- ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നടത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
- നാല് മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ: ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നാല് പ്രധാന യുദ്ധങ്ങൾ മൈസൂർ സേന നയിച്ചു. 1799-ൽ നടന്ന നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ശ്രീരംഗപട്ടണം കോട്ട സംരക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
3. കേരളവും ടിപ്പുവും
- കേരള ചരിത്രത്തിലും ടിപ്പു സുൽത്താന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. മലബാർ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പടയോട്ടങ്ങൾ ഇന്നും വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാണ്.
- റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചും പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയും അദ്ദേഹം മലബാറിലെ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടയോട്ടം ഒട്ടേറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടാനും മതപരിവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരണമായെന്ന വിമർശനവും നിലനിൽക്കുന്നു.
4. പരിഷ്കാരങ്ങൾ
- സാമ്പത്തിക രംഗം: പുതിയ നാണയങ്ങൾ, അളവുതൂക്കങ്ങൾ, കലണ്ടർ എന്നിവ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി.
- കൃഷി: കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പുതിയ വിളകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
- വ്യവസായം: മൈസൂരിൽ പട്ടുനൂൽ പുഴു വളർത്തൽ (Sericulture) പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ടിപ്പുവാണ്.
പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകൾ:
- ചിഹ്നം: കടുവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഹാസനവും വസ്ത്രങ്ങളും ആയുധങ്ങളും കടുവയുടെ രൂപം കൊത്തിയവയായിരുന്നു.
- പ്രശസ്തമായ വാക്ക്: "ആടിനെപ്പോലെ നൂറു വർഷം ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സിംഹത്തെപ്പോലെ ഒരു ദിവസം ജീവിക്കുന്നതാണ്."
ശ്രീരംഗപട്ടണം യുദ്ധം (നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം - 1799)
ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച നിർണ്ണായകമായ യുദ്ധമായിരുന്നു ഇത്.
- കാരണം: ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഫ്രഞ്ചുകാരുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കരുതി. ലോർഡ് വെല്ലസ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സേന മൈസൂർ ആക്രമിച്ചു.
- യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി: ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പുറമെ ഹൈദരാബാദ് നിസാമും മറാഠകളും ടിപ്പുവിനെതിരെ അണിനിരന്നു. സഖ്യകക്ഷികൾ മൈസൂർ തലസ്ഥാനമായ ശ്രീരംഗപട്ടണം വളഞ്ഞു.
- ടിപ്പുവിന്റെ അന്ത്യം: 1799 മെയ് 4-ന് ശ്രീരംഗപട്ടണം കോട്ടയുടെ മതിലുകൾ തകർത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം അകത്തുകടന്നു. തന്റെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ധീരമായ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ കോട്ടവാതിൽക്കൽ വെച്ച് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
- ഫലം: ടിപ്പുവിന്റെ മരണത്തോടെ മൈസൂർ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണത്തിലായി. മൈസൂരിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ബ്രിട്ടീഷുകാരും നിസാമും ചേർന്ന് പങ്കിട്ടെടുത്തു. ബാക്കി ഭാഗം പഴയ വോഡയാർ രാജവംശത്തിന് കൈമാറി.
ശ്രീരംഗപട്ടണം ഇന്ന്
ഇന്ന് കർണാടകയിലെ മാണ്ഡ്യ ജില്ലയിലാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ടിപ്പുവിന്റെ കൊട്ടാരമായിരുന്ന ദരിയ ദൗലത്ത് ബാഗ്, അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്ത ഗുംബസ്, തടവുകാരെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ജയിലുകൾ എന്നിവ ഇന്നും അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.