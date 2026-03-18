ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനവും സങ്കീർണ്ണവുമായ രാജ്യം; ഇറാൻ്റെ ചരിത്രം

By Metro DeskMar 18, 2026, 00:21 IST
ഇറാൻ്റെ ചരിത്രം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒന്നാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം:

​1. പ്രാചീന കാലഘട്ടം (BC 3200 - AD 651)

​ഇറാനിലെ ആദ്യകാല നാഗരികതകളിൽ ഒന്നാണ് എലാമൈറ്റ് (Elamite) നാഗരികത. തുടർന്ന് വന്ന പ്രധാന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

  • അക്കീമെനിഡ് സാമ്രാജ്യം (Achaemenid Empire): പേർഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമാണിത്. സൈറസ് ദി ഗ്രേറ്റ് (Cyrus the Great) ആണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. അക്കാലത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഇത്.
  • അലക്സാണ്ടറുടെ അധിനിവേശം: ബി.സി 330-ൽ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ പേർഷ്യ കീഴടക്കി.
  • പാർത്തിയൻ, സസാനിഡ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ: അലക്സാണ്ടർക്ക് ശേഷം വന്ന ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന എതിരാളികളായിരുന്നു.

​2. ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടം (AD 651 - 19-ാം നൂറ്റാണ്ട്)

​ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറബികൾ പേർഷ്യ കീഴടക്കിയതോടെ സസാനിഡ് സാമ്രാജ്യം തകരുകയും ഇറാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും പേർഷ്യൻ ഭാഷയും കലയും സംസ്കാരവും നിലനിന്നു.

  • സഫാവിദ് രാജവംശം (Safavid Dynasty): 1501-ൽ ഷിയാ ഇസ്ലാമിനെ ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇവരാണ്. ആധുനിക ഇറാൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ഇവർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

iran

​3. പഹ്‌ലവി രാജവംശം (1925 - 1979)

​ഷാ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലമായിരുന്നു ഇത്. ഇറാനെ പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്കാനും ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും ഇവർ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഇവരുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണവും അമേരിക്കയുമായുള്ള അമിത അടുപ്പവും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടാക്കി.

​4. ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവം (1979)

​അയത്തുള്ള ഖൊമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഷാ രാജാവിനെ പുറത്താക്കി. ഇതോടെ ഇറാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ആയി മാറി.

​5. ആധുനിക കാലഘട്ടം

​വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഇറാൻ-ഇറാഖ് യുദ്ധം (1980-88), അമേരിക്കയുമായുള്ള ആണവ കരാർ തർക്കങ്ങൾ, ഉപരോധങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇറാൻ കടന്നുപോയി. ഇന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ-സൈനിക സ്വാധീനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇറാൻ.

