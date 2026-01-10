ഭീകരവും വിനാശകരവുമായ യുദ്ധമായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം
Jan 10, 2026, 14:20 IST
മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരവും വിനാശകരവുമായ യുദ്ധമായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം. 1939-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ മഹായുദ്ധം 1945-ലാണ് അവസാനിച്ചത്. ലോകത്തെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വൻശക്തികളും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പങ്കാളികളായി.
ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
പ്രധാന കക്ഷികൾ (The Two Alliances)
യുദ്ധത്തിൽ ലോകം രണ്ട് ചേരികളായി തിരിഞ്ഞു:
- അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ (Axis Powers): ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ.
- സഖ്യകക്ഷികൾ (Allied Powers): ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, അമേരിക്ക, ചൈന.
യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കം
- 1939 സെപ്റ്റംബർ 1-ന് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജർമ്മനി പോളണ്ടിനെ ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് യുദ്ധത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായത്.
- ഇതിനെത്തുടർന്ന് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ
- ഹോളോകോസ്റ്റ് (Holocaust): ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി ഭരണകൂടം ലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂതന്മാരെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ വംശഹത്യ ഈ കാലയളവിലാണ് നടന്നത്.
- പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണം: 1941-ൽ ജപ്പാൻ അമേരിക്കയുടെ പേൾ ഹാർബർ ആക്രമിച്ചു. ഇതോടെ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചിരുന്ന അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികൾക്കൊപ്പം ചേർന്നു.
- ആറ്റോമിക് ബോംബ്: ലോകചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അണുബോംബ് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ഈ യുദ്ധത്തിലാണ്. അമേരിക്ക ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ബോംബ് വർഷിച്ചു.
യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം
- 1945 മേയ് മാസത്തിൽ ജർമ്മനി കീഴടങ്ങിയതോടെ യൂറോപ്പിലെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു.
- 1945 ഓഗസ്റ്റിൽ ആറ്റംബോംബ് ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ജപ്പാനും കീഴടങ്ങിയതോടെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് പൂർണ്ണ വിരാമമായി.
യുദ്ധത്തിന്റെ ആഘാതം
- ഏകദേശം 7 കോടിയിലധികം ആളുകൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
- യുദ്ധാനന്തരം ലോകത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (United Nations) രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു.
- ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ തകർച്ചയ്ക്കും ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഈ യുദ്ധം വഴിയൊരുക്കി.