കാലം മായ്ക്കാത്ത മുറിവുകൾ: ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ച ചില പ്രധാന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം ഇന്ത്യ പലപ്പോഴും ഇത്തരം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാറുണ്ട്.
1. 2004-ലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര സുനാമി
ഇന്ത്യയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടിച്ച ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്രയിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ സുനാമി തമിഴ്നാട്, കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി. ഏകദേശം 10,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം മരിച്ചു.
2. 1999-ലെ ഒഡീഷ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. മണിക്കൂറിൽ 260 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ പതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭവനരഹിതരാവുകയും ചെയ്തു.
3. 2001-ലെ ഗുജറാത്ത് ഭൂകമ്പം (ഭുജ്)
റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലുണ്ടായ ഈ ഭൂകമ്പം ഗുജറാത്തിലെ ഭുജ് മേഖലയെ തകർത്തെറിഞ്ഞു. ഏകദേശം 20,000 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകൾ നശിക്കുകയും ചെയ്തു. റിച്ചർ സ്കെയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമായിരുന്നു ഇത്.
4. 2013-ലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയം
'ഹിമാലയൻ സുനാമി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദുരന്തം മേഘവിസ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്നാണ് ഉണ്ടായത്. കേദാർനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. 5,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്തു.
5. 2018-ലെ കേരള പ്രളയം
നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹാപ്രളയമായിരുന്നു ഇത്. തുടർച്ചയായ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഡാമുകളും തുറന്നുവിടേണ്ടി വന്നത് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടി. 400-ലധികം ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.
മറ്റ് പ്രധാന ദുരന്തങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
- 1993 ലാത്തൂർ ഭൂകമ്പം (മഹാരാഷ്ട്ര): ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്തു.
- 2014 കാശ്മീർ പ്രളയം: വൻതോതിലുള്ള കൃഷിനാശവും നാശനഷ്ടങ്ങളും വരുത്തി.
- 2024 വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ: കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ വലിയ ജീവഹാനിക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമായി.
വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ 2024: ഒരു നടുക്കുന്ന ദുരന്തം
2024 ജൂലൈ 30-ന് പുലർച്ചെ വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈ, ചൂരൽമല പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
- കാരണം: അതിതീവ്രമായ മഴയെത്തുടർന്ന് മലനിരകളിൽ ഉണ്ടായ 'മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന്' സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണമായത്.
- ആഘാതം: മുണ്ടക്കൈ, ചൂരൽമല ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. വീടുകളും സ്കൂളുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും മണ്ണടിഞ്ഞു. 400-ലധികം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
- രക്ഷാപ്രവർത്തനം: ഇന്ത്യൻ സൈന്യം, എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് (NDRF), സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന, ഒപ്പം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. സൈന്യം നിർമ്മിച്ച ബെയ്ലി പാലം (Bailey Bridge) രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
1. 2004-ലെ സുനാമി (ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം)
ഇന്ത്യൻ തീരദേശത്തെ വിറപ്പിച്ച ഏറ്റവും ഭീകരമായ കടലാക്രമണമായിരുന്നു ഇത്.
- ഉത്ഭവം: 2004 ഡിസംബർ 26-ന് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്രയിലുണ്ടായ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 9.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് ഈ സുനാമിക്ക് കാരണമായത്.
- ആഘാതം: കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ മണിക്കൂറുകളിലകം ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിലും കേരളത്തിലും ആഞ്ഞടിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗപട്ടണം, കടലൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ കൊല്ലം (അഴീക്കൽ), ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി.
- ആൾനാശം: ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 12,400-ലധികം പേർ മരിച്ചു. ലോകമെമ്പാടും 2.3 ലക്ഷം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. ഇതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത്.
2. 1999-ലെ ഒഡീഷ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ ഒന്നാണിത്.
- തീവ്രത: മണിക്കൂറിൽ 260 കി.മീറ്റർ വേഗതയിലായിരുന്നു കാറ്റ് വീശിയത്. ഏകദേശം 20 അടി ഉയരത്തിൽ സമുദ്രജലം കരയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വർ, കട്ടക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങൾ തകർന്നു. ഏകദേശം 10,000-ഓളം ആളുകൾ മരിക്കുകയും 17 ലക്ഷത്തോളം വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ചാവുകയും ചെയ്തു.
- മാറ്റം: ഈ ദുരന്തത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന (NDRF) രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ ആലോചനകൾ തുടങ്ങിയത്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ദുരന്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്?
ചില പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം: ആഗോളതാപനം കാരണം അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
- അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണങ്ങൾ: മലയോര മേഖലകളിലെ അമിതമായ ഖനനവും കെട്ടിട നിർമ്മാണവും ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണമാകുന്നു.
- മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങൾ: ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പെയ്യുന്ന അതിതീവ്ര മഴ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രളയങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.