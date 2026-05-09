ഇറാൻ ബന്ധം: ബഹ്റൈനിൽ 41 പേർ അറസ്റ്റിൽ
May 9, 2026, 16:34 IST
മനാമ: ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സുമായി (IRGC) ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ബഹ്റൈനിൽ 41 പേരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് വിദേശ ഇടപെടലുകളും ചാരവൃത്തിയും തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ നടപടി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അറസ്റ്റ്: ശനിയാഴ്ചയാണ് ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറസ്റ്റ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. പിടിയിലായവർ ഇറാൻ അനുകൂല ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി അധികൃതർ ആരോപിക്കുന്നു.
- കുറ്റങ്ങൾ: വിദേശ ശക്തികളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൽ, ചാരവൃത്തി, ഇറാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ-മത പ്രത്യയശാസ്ത്രമായ 'വിലായത്ത് അൽ-ഫഖീഹ്' (Wilayat Al Faqih) എന്ന തത്വത്തിന് പിന്തുണ നൽകൽ എന്നിവയാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന കുറ്റങ്ങൾ.
- മേഖലയിലെ സാഹചര്യം: ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മേഖലയിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ അറസ്റ്റുകൾ.
അറസ്റ്റിലായവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും ഇനിയും കൂടുതൽ പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും ബഹ്റൈൻ വാർത്താ ഏജൻസി (BNA) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.