യുഎഇയിൽ തൊഴിൽദാതാക്കളിൽ 94% പേരും പുതിയ ജീവനക്കാരെ തേടുന്നു; ഇന്ത്യക്കാർ, അറബികൾ, ഫിലിപ്പിനോകൾക്ക് മുൻഗണന
Aug 15, 2025, 21:38 IST
ദുബായ്: യുഎഇയിൽ തൊഴിൽ വിപണി സജീവമാകുന്നു. തൊഴിൽദാതാക്കളിൽ 94% പേരും പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി സർവേ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അറബ്, ഇന്ത്യൻ, ഫിലിപ്പിനോ പൗരന്മാർക്കാണ് തൊഴിൽദാതാക്കൾ കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. റാൻസ്റ്റാഡിന്റെ 'എംപ്ലോയർ ബ്രാൻഡ് റിസർച്ച് 2025' എന്ന സർവേയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകളുള്ളത്. യുഎഇയിലെ 418,500 തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രതിവർഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതായി സർവേ പറയുന്നു. ഇത് 2024 നെ അപേക്ഷിച്ച് തൊഴിൽദാതാക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിച്ചതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ:
- ഇന്ത്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ: