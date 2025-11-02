ഐക്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം; യു.എ.ഇ. പതാക ദിനം നവംബർ 3-ന് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കൗമാരക്കാരൻ വിജയം അറിഞ്ഞ കഥ
Nov 2, 2025, 15:20 IST
ദുബായ്: ഐക്യത്തിന്റെയും രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി യു.എ.ഇ. (United Arab Emirates) നവംബർ 3 ദേശീയ പതാക ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ നേതൃത്വത്തോടുള്ള കൂറ് പുതുക്കാനും ദേശീയ ഐക്യം ഉറപ്പിക്കാനുമുള്ള സുപ്രധാന ദിവസമാണിത്.
എന്തുകൊണ്ട് നവംബർ 3?
- യു.എ.ഇ. വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം 2013-ലാണ് നവംബർ 3 പതാക ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
- പരേതനായ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ 2004-ൽ യു.എ.ഇയുടെ പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റതിന്റെ വാർഷിക ദിനമാണ് നവംബർ 3.
- നേതൃത്വത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിനമായി ഈ ദിവസം ആചരിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം രാജ്യത്തെ മന്ത്രാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഒരേസമയം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തണമെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കൗമാരക്കാരൻ
യു.എ.ഇ.യുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് അൽ മായിന എന്ന 19 വയസ്സുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിജയം അറിഞ്ഞ കഥ രസകരമാണ്:
- മത്സരം: ഫെഡറേഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ്, 1971-ൽ 'അൽ ഇത്തിഹാദ്' (Al Ittihad) പത്രത്തിൽ പുതിയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മത്സരം സംബന്ധിച്ച പരസ്യം അബ്ദുള്ള അൽ മായിന കണ്ടു.
- രൂപകൽപ്പന: 1,030-ൽ അധികം എൻട്രികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അറബ് ഐക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചുവപ്പ്, പച്ച, വെള്ള, കറുപ്പ് എന്നീ വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
- വിജയം അറിഞ്ഞത്: തന്റെ ഡിസൈനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ആരും അബ്ദുള്ളയെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ഡിസംബർ 2, 1971-ന് മുഷ്രിഫ് പാലസിൽ വെച്ച് പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ ദിവസം അദ്ദേഹം ആകാംക്ഷയോടെ അവിടെയെത്തി.
- പാലസിലെ കാഴ്ച: അന്ന് കാറ്റു കുറവായതിനാൽ പതാക വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കൊട്ടാരത്തിന്റെ വേലിക്കരികിൽ കാത്തുനിന്ന്, കാറ്റ് വീശി പതാക പൂർണ്ണമായി വിരിഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ്, ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പതാകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ആ നിമിഷം ഉണ്ടായ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലുതായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഓർമ്മിച്ചു.
പിൽക്കാലത്ത് പ്രമുഖ നയതന്ത്രജ്ഞനായി മാറിയ അബ്ദുള്ള അൽ മായിനയ്ക്ക്, സ്ഥാപക പിതാവ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാൻ亲自 തിരഞ്ഞെടുത്ത തന്റെ പതാക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള അഭിമാനം ഇന്നും വലുതാണ്.