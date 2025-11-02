ഐക്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം; യു.എ.ഇ. പതാക ദിനം നവംബർ 3-ന് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കൗമാരക്കാരൻ വിജയം അറിഞ്ഞ കഥ

UAE Flag

ദുബായ്: ഐക്യത്തിന്റെയും രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി യു.എ.ഇ. (United Arab Emirates) നവംബർ 3 ദേശീയ പതാക ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ നേതൃത്വത്തോടുള്ള കൂറ് പുതുക്കാനും ദേശീയ ഐക്യം ഉറപ്പിക്കാനുമുള്ള സുപ്രധാന ദിവസമാണിത്.

​ എന്തുകൊണ്ട് നവംബർ 3?

  • ​യു.എ.ഇ. വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം 2013-ലാണ് നവംബർ 3 പതാക ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
  • ​പരേതനായ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ 2004-ൽ യു.എ.ഇയുടെ പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റതിന്റെ വാർഷിക ദിനമാണ് നവംബർ 3.
  • ​നേതൃത്വത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിനമായി ഈ ദിവസം ആചരിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം രാജ്യത്തെ മന്ത്രാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഒരേസമയം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തണമെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

​പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കൗമാരക്കാരൻ

​യു.എ.ഇ.യുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് അൽ മായിന എന്ന 19 വയസ്സുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിജയം അറിഞ്ഞ കഥ രസകരമാണ്:

  1. മത്സരം: ഫെഡറേഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ്, 1971-ൽ 'അൽ ഇത്തിഹാദ്' (Al Ittihad) പത്രത്തിൽ പുതിയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മത്സരം സംബന്ധിച്ച പരസ്യം അബ്ദുള്ള അൽ മായിന കണ്ടു.
  2. രൂപകൽപ്പന: 1,030-ൽ അധികം എൻട്രികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അറബ് ഐക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചുവപ്പ്, പച്ച, വെള്ള, കറുപ്പ് എന്നീ വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
  3. വിജയം അറിഞ്ഞത്: തന്റെ ഡിസൈനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ആരും അബ്ദുള്ളയെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ഡിസംബർ 2, 1971-ന് മുഷ്രിഫ് പാലസിൽ വെച്ച് പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ ദിവസം അദ്ദേഹം ആകാംക്ഷയോടെ അവിടെയെത്തി.
  4. പാലസിലെ കാഴ്ച: അന്ന് കാറ്റു കുറവായതിനാൽ പതാക വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കൊട്ടാരത്തിന്റെ വേലിക്കരികിൽ കാത്തുനിന്ന്, കാറ്റ് വീശി പതാക പൂർണ്ണമായി വിരിഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ്, ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പതാകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ആ നിമിഷം ഉണ്ടായ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലുതായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഓർമ്മിച്ചു.

​പിൽക്കാലത്ത് പ്രമുഖ നയതന്ത്രജ്ഞനായി മാറിയ അബ്ദുള്ള അൽ മായിനയ്ക്ക്, സ്ഥാപക പിതാവ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാൻ亲自 തിരഞ്ഞെടുത്ത തന്റെ പതാക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള അഭിമാനം ഇന്നും വലുതാണ്.

