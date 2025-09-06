ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം യുഎഇയിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും
ഏഴ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം യുഎഇയിൽ ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 7) പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. ബ്ലഡ് മൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസം, രാജ്യത്തെ എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലും വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും.
രാത്രി 9:30-ഓടെ ഗ്രഹണം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുമെന്നാണ് ദുബായ് ആസ്ട്രോണമി ഗ്രൂപ്പ് (DAG) അറിയിച്ചത്. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ നിഴലിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ചുവപ്പ് കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും. ഏകദേശം 82 മിനിറ്റാണ് പൂർണ്ണ ഗ്രഹണത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.
- ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്ന സമയം: യുഎഇ സമയം രാത്രി 7:28 PM-ന് ഭാഗിക ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കും.
- പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം: രാത്രി 9:30 PM-ന് പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കും.
- പാരമ്യത്തിലെത്തുന്ന സമയം: രാത്രി 10:12 PM-ന് ചന്ദ്രൻ ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ദൃശ്യമാകും.
- പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം അവസാനിക്കുന്ന സമയം: രാത്രി 10:52 PM-ന് പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം അവസാനിക്കും.
- ഗ്രഹണം പൂർണ്ണമായി അവസാനിക്കുന്നത്: രാത്രി 12:55 AM (സെപ്റ്റംബർ 8)-ന് ഗ്രഹണം പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കും.
ഇത് വെറും ഒരു സാധാരണ ആകാശ വിസ്മയം മാത്രമല്ല, ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 87 ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഈ ഗ്രഹണം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നത് ഇതിനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നു. യുഎഇയിൽ ദുബായ് ആസ്ട്രോണമി ഗ്രൂപ്പ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ഈ അപൂർവ്വ കാഴ്ച കാണാനായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ സുരക്ഷിതമായി ഈ കാഴ്ച കാണാവുന്നതാണ്. 2018-ലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് യുഎഇയിൽ ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത്.