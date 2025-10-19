എയർ അറേബ്യ വിമാനം കടലിനോട് അപകടകരമാംവിധം താഴ്ന്നു; ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
Oct 19, 2025, 18:28 IST
ദുബായിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച എയർ അറേബ്യയുടെ യാത്രാ വിമാനമാണ് പറക്കലിനിടെ കടൽത്തീരത്തോട് അസാധാരണമാംവിധം താഴേക്ക് പോയതിനെ തുടർന്ന് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയത്. വിമാനം അപകടകരമായ രീതിയിൽ താഴ്ന്നത് യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചു.
- സംഭവം: വിമാനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പറന്നുയർന്ന് അധികം വൈകാതെയാണ് കടലിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഉയരത്തിൽ പറന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. സാധാരണ നിലയിൽ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിമാനം ഇത്രയും താഴ്ന്ന് പറന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
- അന്വേഷണം: ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിമാന സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ (Air Accident Investigation Bureau/അനുബന്ധ ഏജൻസി) സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ഉദ്ദേശ്യം: പൈലറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്ന പിഴവാണോ, അതോ സാങ്കേതിക തകരാറുകളോ മോശം കാലാവസ്ഥയോ പോലുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങളാണോ ഈ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
- നടപടി: അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിന് കാരണമായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിമാനക്കമ്പനിയും വ്യോമയാന അധികൃതരും അറിയിച്ചു. വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഇത്തരം സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ വിമാനയാത്രക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്നതിനാൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് വ്യോമയാന ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.