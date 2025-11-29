എയർബസ് A320 വിമാനങ്ങൾ നിലത്തിറക്കി; സർവീസുകളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ്: പ്രസ്താവനയിറക്കി എയർ അറേബ്യയും എത്തിഹാദും
Nov 29, 2025, 13:27 IST
അബുദാബി/ഷാർജ: എയർബസ് A320 ഫാമിലി വിമാനങ്ങളിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്റർമാർ വിമാനങ്ങൾ നിലത്തിറക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യു.എ.ഇ.യിലെ പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികളായ എത്തിഹാദ് എയർവേയ്സും (Etihad Airways) എയർ അറേബ്യയും (Air Arabia) ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകൾ പുറത്തിറക്കി.
പ്രധാന പ്രസ്താവനകൾ:
- എത്തിഹാദ് എയർവേയ്സ്: തങ്ങളുടെ ഫ്ലീറ്റിലെ A320 വിമാനങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്തിഹാദ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷയ്ക്ക് പരമമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്നും, യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ സർവീസുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
- എയർ അറേബ്യ: A320 ഫാമിലി വിമാനങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ അറേബ്യ, എയർബസിന്റെയും അതത് ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയം തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ളതാണെന്നും എയർ അറേബ്യ പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എയർബസ് നൽകിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ഡി.ജി.സി.എ. (DGCA) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ഏജൻസികൾ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യു.എ.ഇ.യിലെ വിമാനക്കമ്പനികൾ യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.