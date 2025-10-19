അജ്മാൻ ശൈഖ് സായിദ് റോഡിൽ അൽ ഹാമിദിയ പാലം ഭാഗികമായി തുറന്നു; യാത്രാ സമയം 60% വരെ കുറയും
Oct 19, 2025, 12:16 IST
അജ്മാനിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകുന്ന നിർണായക പദ്ധതിയായ അൽ ഹാമിദിയ പാലത്തിൻ്റെ ഭാഗികമായ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു. ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ശൈഖ് സായിദ് റോഡിലെ ഈ സുപ്രധാന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുത്തത്.
- പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ: പൂർത്തിയാക്കിയ പാലത്തിന് ഓരോ ദിശയിലും നാല് വരികൾ ഉൾപ്പെടെ 1.1 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്.
- ഗതാഗത നേട്ടം: പാലം പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ ശൈഖ് സായിദ് റോഡിലെ യാത്രാ സമയം 60 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇത് അൽ ഹാമിദിയ, അൽ റാഷിദിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താമസ, സേവന മേഖലകളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതത്തെ സുഗമമാക്കും.
- തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ: നിലവിൽ പാലത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ഗതാഗതമാണ് തുറന്നത്. താഴെയുള്ള കവലകൾ, നടപ്പാതകൾ, പാർക്കിംഗ് ഏരിയകൾ, മഴവെള്ള ഓവുചാലുകൾ എന്നിവയുടെ പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
- പൂർത്തീകരണം: ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പാലം പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ശൈഖ് സായിദ് റോഡിനെ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡുകളും പാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുണ്ട്.
അജ്മാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പ്ലാനിംഗ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.