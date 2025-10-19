അജ്മാൻ ശൈഖ് സായിദ് റോഡിൽ അൽ ഹാമിദിയ പാലം ഭാഗികമായി തുറന്നു; യാത്രാ സമയം 60% വരെ കുറയും

By Metro DeskOct 19, 2025, 12:16 IST
Ajman

അജ്മാനിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകുന്ന നിർണായക പദ്ധതിയായ അൽ ഹാമിദിയ പാലത്തിൻ്റെ ഭാഗികമായ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു. ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ശൈഖ് സായിദ് റോഡിലെ ഈ സുപ്രധാന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുത്തത്.

  • പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ: പൂർത്തിയാക്കിയ പാലത്തിന് ഓരോ ദിശയിലും നാല് വരികൾ ഉൾപ്പെടെ 1.1 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്.
  • ഗതാഗത നേട്ടം: പാലം പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ ശൈഖ് സായിദ് റോഡിലെ യാത്രാ സമയം 60 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇത് അൽ ഹാമിദിയ, അൽ റാഷിദിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താമസ, സേവന മേഖലകളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതത്തെ സുഗമമാക്കും.
  • തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ: നിലവിൽ പാലത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ഗതാഗതമാണ് തുറന്നത്. താഴെയുള്ള കവലകൾ, നടപ്പാതകൾ, പാർക്കിംഗ് ഏരിയകൾ, മഴവെള്ള ഓവുചാലുകൾ എന്നിവയുടെ പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
  • പൂർത്തീകരണം: ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പാലം പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ശൈഖ് സായിദ് റോഡിനെ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡുകളും പാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുണ്ട്.

​അജ്മാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പ്ലാനിംഗ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Tags

Share this story

Featured

You may like