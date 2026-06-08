സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി അപ്പീൽ; ദുരിതത്തിലായ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തിരമായി വൈദ്യുതി എത്തിച്ച് ഒമാനിലെ 'നമ'

By  Metro Desk Jun 8, 2026, 17:32 IST
Nama Oman

മസ്കറ്റ്: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടനടി പരിഹാരവുമായി ഒമാനിലെ സർക്കാർ വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനിയായ 'നമ സപ്ലൈ'. അടിയന്തിര മാനുഷിക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കൂട്ടായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കമ്പനി നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും ആ കുടുംബത്തിന് ഉടനടി വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നൽകുകയുമായിരുന്നു.

​തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് നമ സപ്ലൈ ഈ വിവരം പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ത്?

​സാങ്കേതികമായി ഉണ്ടായ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളാണ് വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

  • വാണിജ്യ അക്കൗണ്ട് (Commercial Account): പ്രസ്തുത വീട് കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വാണിജ്യ സ്ഥാപനമായാണ് (Commercial Property) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്.

  • അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചില്ല: കെട്ടിടം നിലവിൽ താമസ ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ഉപഭോക്താക്കൾ മുൻകൂട്ടി കമ്പനിയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നില്ല.

കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദേശം: ജീവൻരക്ഷാ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി നമ സപ്ലൈ പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനായി കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴോ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലോ കമ്പനിയെ നേരിട്ട് വിവരമറിയിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

 

​എന്തെങ്കിലും അടിയന്തിര സഹായങ്ങൾക്കായി 1011 എന്ന കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയാസം മാറ്റിയ നമ സപ്ലൈയുടെ നടപടിയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് പ്രശംസിക്കുന്നത്.

  • അടിയന്തിര ഇടപെടൽ: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ചാരിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥ പങ്കുവെച്ചതോടെ നമ സപ്ലൈ അധികൃതർ ഇവരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഉടൻ തന്നെ കണക്ഷൻ നൽകുകയുമായിരുന്നു.

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