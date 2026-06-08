സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി അപ്പീൽ; ദുരിതത്തിലായ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തിരമായി വൈദ്യുതി എത്തിച്ച് ഒമാനിലെ 'നമ'
മസ്കറ്റ്: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടനടി പരിഹാരവുമായി ഒമാനിലെ സർക്കാർ വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനിയായ 'നമ സപ്ലൈ'. അടിയന്തിര മാനുഷിക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കൂട്ടായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കമ്പനി നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും ആ കുടുംബത്തിന് ഉടനടി വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നൽകുകയുമായിരുന്നു.
തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് നമ സപ്ലൈ ഈ വിവരം പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.
യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ത്?
സാങ്കേതികമായി ഉണ്ടായ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളാണ് വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
- വാണിജ്യ അക്കൗണ്ട് (Commercial Account): പ്രസ്തുത വീട് കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വാണിജ്യ സ്ഥാപനമായാണ് (Commercial Property) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്.
- അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചില്ല: കെട്ടിടം നിലവിൽ താമസ ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ഉപഭോക്താക്കൾ മുൻകൂട്ടി കമ്പനിയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നില്ല.
കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദേശം: ജീവൻരക്ഷാ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി നമ സപ്ലൈ പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനായി കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴോ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലോ കമ്പനിയെ നേരിട്ട് വിവരമറിയിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
എന്തെങ്കിലും അടിയന്തിര സഹായങ്ങൾക്കായി 1011 എന്ന കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയാസം മാറ്റിയ നമ സപ്ലൈയുടെ നടപടിയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് പ്രശംസിക്കുന്നത്.
- അടിയന്തിര ഇടപെടൽ: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ചാരിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥ പങ്കുവെച്ചതോടെ നമ സപ്ലൈ അധികൃതർ ഇവരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഉടൻ തന്നെ കണക്ഷൻ നൽകുകയുമായിരുന്നു.