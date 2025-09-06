ഏഷ്യാ കപ്പ് ടിക്കറ്റുകൾ ഇനി ദുബായിലെയും അബുദാബിയിലെയും സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാം

By Metro DeskSep 6, 2025, 20:25 IST
ക്രിക്കറ്റ്

ദുബായ്: സെപ്റ്റംബർ 9-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിനുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ഇനിമുതൽ ദുബായിലെയും അബുദാബിയിലെയും സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ ബോക്സ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ ഓൺലൈനായി മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ, കൂടുതൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് ടൂർണമെന്റ് ആസ്വദിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

​ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കൗണ്ടറുകളിലാണ് ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാവുക. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ-ഹോങ്കോങ് മത്സരത്തോടെ സെപ്റ്റംബർ 9-ന് ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമാകും. ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം സെപ്റ്റംബർ 14-ന് ദുബായിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുക. ഈ മത്സരത്തിനുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ് ആണ്.

​നേരത്തെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ Platinumlist, Emirates Cricket Board (ECB) എന്നിവ വഴി ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ കൗണ്ടറുകൾ വഴി നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചതോടെ ടിക്കറ്റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാം. അബുദാബിയിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് 40 ദിർഹം മുതലും ദുബായിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് 50 ദിർഹം മുതലുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

​എട്ട് ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ദുബായിൽ 11 മത്സരങ്ങളും അബുദാബിയിൽ 8 മത്സരങ്ങളുമാണ് നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 28-നാണ് ഫൈനൽ. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, യുഎഇ, ഒമാൻ എന്നീ ടീമുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് എ-യിലുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിൽ ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഹോങ്കോങ് ടീമുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

Tags

Share this story

Featured

You may like