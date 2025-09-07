ബ്ലഡ് മൂൺ' 2025: ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം യുഎഇയിൽ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും
ദുബായ്: ഏഴ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം യുഎഇയിൽ ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 7) പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. 'ബ്ലഡ് മൂൺ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസം യുഎഇയിലെ എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലും വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും.
ഇന്ന് രാത്രി 9:30-ഓടെ ഗ്രഹണം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുമെന്നാണ് ദുബായ് ആസ്ട്രോണമി ഗ്രൂപ്പ് (DAG) അറിയിച്ചത്. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ നിഴലിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും. ഏകദേശം 82 മിനിറ്റാണ് പൂർണ്ണ ഗ്രഹണത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.
സമയക്രമം:
- ഭാഗിക ഗ്രഹണം: യുഎഇ സമയം രാത്രി 7:28 PM-ന് ഭാഗിക ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കും.
- പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം: രാത്രി 9:30 PM-ന് പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കും.
- പാരമ്യം: രാത്രി 10:12 PM-ന് ചന്ദ്രൻ ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ദൃശ്യമാകും.
- അവസാനം: രാത്രി 10:52 PM-ന് പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം അവസാനിക്കും. ഗ്രഹണം പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 8 പുലർച്ചെ 12:55 AM-ന് ആയിരിക്കും.
ഈ അപൂർവ ആകാശവിസ്മയം നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ സുരക്ഷിതമായി കാണാവുന്നതാണ്. 2018-ലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് യുഎഇയിൽ ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത്. ദുബായ് ആസ്ട്രോണമി ഗ്രൂപ്പ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ഈ കാഴ്ച കാണാനായി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.