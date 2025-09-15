ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ ആഹ്വാനം; ദോഹ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒമാൻ പിന്തുണച്ചു
ദോഹ: ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, ഈ വിഷയത്തിൽ ഐക്യ അറബ്-ഇസ്ലാമിക് നിലപാട് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടന്ന അടിയന്തര ഉച്ചകോടിക്ക് ഒമാൻ പിന്തുണ നൽകി. രാഷ്ട്രീയകാര്യ അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ അൽ ഹാർത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒമാൻ പ്രതിനിധി സംഘമാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
അറബ് ലീഗിലെയും ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോഓപ്പറേഷനിലെയും (OIC) അംഗങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരാണ് ഉച്ചകോടിക്കുള്ള കരട് പ്രമേയം തയ്യാറാക്കിയത്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നടപടി മേഖലയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു സംയുക്ത നിലപാട് ആവശ്യമാണെന്ന് ഒമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നിലപാടെടുത്തത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഖത്തറിന് ഐക്യദാർഢ്യം: ഖത്തറിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ അറബ്, ഇസ്ലാമിക ലോകം ഒറ്റക്കെട്ടായി അപലപിച്ചു.
- ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രതികരണം: ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനായി ശക്തവും കൂട്ടായതുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉച്ചകോടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം: ഇസ്രായേൽ-ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെടണമെന്ന് ഉച്ചകോടിയിൽ ആവശ്യമുയർന്നു.
ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും നയതന്ത്രപരമായ മര്യാദകളെയും ലംഘിക്കുന്നതാണെന്ന് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾറഹ്മാൻ അൽ താനി പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ ഉച്ചകോടി, മേഖലയിലെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അറബ്, ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യദാർഢ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.