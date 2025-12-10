യുഎഇയിൽ ജുമുഅ നമസ്കാര സമയത്തിൽ മാറ്റം: ജനുവരി 2 മുതൽ പുതിയ ക്രമം
Updated: Dec 10, 2025, 09:36 IST
അബുദാബി: യുഎഇയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. 2026 ജനുവരി 2 വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ജുമുഅ നമസ്കാരം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:45-ന് (12:45 PM) ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്സ്, എൻഡോവ്മെൻ്റ്സ്, സകാത്ത് ജനറൽ അതോറിറ്റി (Awqaf) അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ജുമുഅ നമസ്കാരം 1:15 PM-നാണ് നടക്കുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളം ഏകീകൃതമായ സമയക്രമം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ തീരുമാനം. എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലും ഒരേ സമയത്ത് നമസ്കാരം നടത്തുന്നതിലൂടെ വിശ്വാസികൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
- പുതിയ സമയം: 12:45 PM
- പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി: 2026 ജനുവരി 2, വെള്ളിയാഴ്ച
- ലക്ഷ്യം: രാജ്യത്തെ പള്ളികളിൽ ഏകീകൃത സമയക്രമം നടപ്പിലാക്കുക.
നമസ്കാര ചടങ്ങുകളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി വിശ്വാസികൾ നേരത്തെ പള്ളികളിൽ എത്തണമെന്ന് അതോറിറ്റി അഭ്യർഥിച്ചു.