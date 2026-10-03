കോക്പിറ്റിൽ ആക്രമണം; ഫ്ലൈദുബായ് സഹപൈലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ക്രൂയിസിങ് ക്രാഷ് ആക്സ്: ഭീകരാക്രമണ ശ്രമമെന്ന് യുഎഇ
ദുബായ്: ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ (FZ 1073) സഹപൈലറ്റ് നടത്തിയത് ഭീകരാക്രമണ ശ്രമമാണെന്ന് യുഎഇ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കോക്പിറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ക്രാഷ് ആക്സ് (Crash Axe) ആയുധമാക്കിയാണ് സഹപൈലറ്റ് വിമാനത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ സ്മിത് മച്ചാറിനെ (Smit Machchhar) ആക്രമിച്ചതെന്ന് യുഎഇ അറ്റോർണി ജനറൽ ഡോ. ഹമദ് ആൽ ഷംസി വ്യക്തമാക്കി.
കടുത്ത പരിക്കുകളോടെ ചോരയിൽ കുളിച്ച അവസ്ഥയിലും അസാമാന്യ ധൈര്യം കാണിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ കോക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറന്നു നൽകിയതാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്. ബഹളം കേട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ യാത്രികരും ഓഫ്-ഡ്യൂട്ടി ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് അക്രമിയെ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി.
വിമാനത്തിൽ 182 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. വിമാനം തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സഹപൈലറ്റ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുടെ സഹകരണത്തോടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് യുഎഇ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.