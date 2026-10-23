ദമ്മാം വിമാനത്താവള ആക്രമണം: ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി എംബസി സ്ഥിരീകരിച്ചു
സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാം കിംഗ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ ഡ്രോൺ/മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്.
ഉത്തർപ്രദേശ് ഗോരഖ്പൂർ സ്വദേശിയായ കമലേഷ് പാണ്ഡെ (37) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ദമ്മാം എയർപോർട്ടിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ വിമാനത്താവളം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഔദ്യോഗികമായി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും, മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ ചികിത്സാകാര്യങ്ങൾ എംബസി നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിന് ഭാഗികമായി നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.