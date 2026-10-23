ദമ്മാം വിമാനത്താവള ആക്രമണം: ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി എംബസി സ്ഥിരീകരിച്ചു

By  Metro Desk Oct 23, 2026, 20:54 IST
ദമാം

സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാം കിംഗ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ ഡ്രോൺ/മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്.

​ഉത്തർപ്രദേശ് ഗോരഖ്പൂർ സ്വദേശിയായ കമലേഷ് പാണ്ഡെ (37) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ദമ്മാം എയർപോർട്ടിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ വിമാനത്താവളം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

​സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഔദ്യോഗികമായി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും, മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ ചികിത്സാകാര്യങ്ങൾ എംബസി നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിന് ഭാഗികമായി നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

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