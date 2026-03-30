യുദ്ധം 31-ാം നാൾ: കുവൈറ്റിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; മലയാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസികളിൽ ആശങ്ക പടർത്തി ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളിയുടെ മരണം

By  Metro Desk Mar 30, 2026, 10:07 IST
Kuwait

കുവൈറ്റ് സിറ്റി/വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ മേഖലയിൽ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ച് കുവൈറ്റിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം. കുവൈറ്റിലെ വൈദ്യുതി-ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്ക് (Desalination Plant) നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഇറാനുമായി ഉടൻ സമാധാന കരാറിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സൂചന നൽകി.

  1. കുവൈറ്റിലെ ആക്രമണം: തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് കുവൈറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പവർ ആന്റ് വാട്ടർ ഡിസലൈനേഷൻ പ്ലാന്റിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ പ്ലാന്റിലെ ഒരു സർവീസ് കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വദേശിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരിച്ചയാളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
  2. ട്രംപിന്റെ സമാധാന നീക്കം: ഇറാനിലെ പുതിയ നേതൃത്വം 'കൂടുതൽ വിവേകമുള്ളവർ' ആണെന്നും അവരുമായി ഉടൻ ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നും എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ വഴി കൈമാറിയ 15 ഇന സമാധാന കരാറിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
  3. ഹെർമുസ് കടലിടുക്ക്: കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഹെർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കടന്നുപോകാൻ ഇറാൻ അനുമതി നൽകിയതായും ഇത് സമാധാന ചർച്ചകളുടെ ശുഭസൂചനയാണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:

  • മരണം: കുവൈറ്റിലെ ആക്രമണത്തോടെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം എട്ടായി ഉയർന്നു.
  • നാശനഷ്ടങ്ങൾ: കുവൈറ്റിലെ വൈദ്യുതി-ജല വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇറാന്റെ നീക്കം.
  • ചർച്ചകൾ: വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അമേരിക്ക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.

