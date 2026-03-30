യുദ്ധം 31-ാം നാൾ: കുവൈറ്റിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; മലയാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസികളിൽ ആശങ്ക പടർത്തി ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളിയുടെ മരണം
Mar 30, 2026, 10:07 IST
കുവൈറ്റ് സിറ്റി/വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ മേഖലയിൽ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ച് കുവൈറ്റിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം. കുവൈറ്റിലെ വൈദ്യുതി-ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്ക് (Desalination Plant) നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഇറാനുമായി ഉടൻ സമാധാന കരാറിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സൂചന നൽകി.
- കുവൈറ്റിലെ ആക്രമണം: തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് കുവൈറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പവർ ആന്റ് വാട്ടർ ഡിസലൈനേഷൻ പ്ലാന്റിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ പ്ലാന്റിലെ ഒരു സർവീസ് കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വദേശിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരിച്ചയാളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
- ട്രംപിന്റെ സമാധാന നീക്കം: ഇറാനിലെ പുതിയ നേതൃത്വം 'കൂടുതൽ വിവേകമുള്ളവർ' ആണെന്നും അവരുമായി ഉടൻ ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നും എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ വഴി കൈമാറിയ 15 ഇന സമാധാന കരാറിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
- ഹെർമുസ് കടലിടുക്ക്: കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഹെർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കടന്നുപോകാൻ ഇറാൻ അനുമതി നൽകിയതായും ഇത് സമാധാന ചർച്ചകളുടെ ശുഭസൂചനയാണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- മരണം: കുവൈറ്റിലെ ആക്രമണത്തോടെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം എട്ടായി ഉയർന്നു.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: കുവൈറ്റിലെ വൈദ്യുതി-ജല വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇറാന്റെ നീക്കം.
- ചർച്ചകൾ: വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അമേരിക്ക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.