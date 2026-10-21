സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണശ്രമം; കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലും മദീനയിലും 5 ഡ്രോണുകൾ തകർത്ത് സഖ്യസേന
Oct 21, 2026, 12:08 IST
സൗദി അറേബ്യ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ അഞ്ച് ഡ്രോൺ ആക്രമണശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി യെമനിലെ സഖ്യസേന അറിയിച്ചു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലും (Eastern Region), ഇസ്ലാമിന്റെ വിശുദ്ധ നഗരങ്ങളിലൊന്നായ മദീനയിലുമാണ് ഡ്രോണുകൾ തടഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചത്.
രാജ്യത്തേക്ക് വന്ന നാല് ഡ്രോണുകൾ തടഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചതായി സഖ്യസേന വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ-മാലകി എക്സ് (X) പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ മറ്റൊരു ഡ്രോൺ കൂടി വിജയകരമായി തടഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമീപകാലത്തായി സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സഖ്യസേനയുടെ പ്രതിരോധ നടപടി.