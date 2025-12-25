സന്ദർശക പ്രവാഹത്തിൽ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് ദുബായിയും അബുദാബിയും
ദുബായ്: ആഗോള ടൂറിസം മേഖലയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടവുമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ മുന്നേറുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ചാ നിരക്കാണ് നിലവിൽ ഈ മേഖലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. 2024-25 കാലയളവിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ലൈവ് ടൂറിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം: കായിക മത്സരങ്ങൾ, സംഗീത പരിപാടികൾ, അന്താരാഷ്ട്ര എക്സിബിഷനുകൾ തുടങ്ങിയ 'ലൈവ്' ഇവന്റുകളാണ് ഈ വളർച്ചയുടെ പ്രധാന ചാലകശക്തി.
- ദുബായുടെ മുന്നേറ്റം: 2024-ൽ മാത്രം 18.72 ദശലക്ഷം വിനോദസഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിച്ച് ദുബായ് ലോകത്തെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി മാറി. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 9 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണിത്.
- അബുദാബിയും ഒമാനും: അബുദാബിയിലെ ഹോട്ടൽ അതിഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 26 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ, സാഹസിക ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഒമാനും വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.
- സൗദി അറേബ്യ: വിഷൻ 2030-ന്റെ ഭാഗമായി ടൂറിസം മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സൗദി അറേബ്യ നടത്തുന്നത്.
പൊതുമേഖലയിലെ വൻ നിക്ഷേപങ്ങളും വിസ നടപടികളിലെ ലഘൂകരണവുമാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ടൂറിസം വിപണിയാക്കി മാറ്റിയത്. വരും വർഷങ്ങളിലും ഈ പ്രവണത തുടരുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.