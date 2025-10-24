ദുബായ് പോലീസിന്റെ വക സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം; കൊച്ചു മിടുക്കിക്ക് സ്പെഷ്യൽ പട്രോളിംഗ് ടൂർ

By Metro DeskOct 24, 2025, 21:45 IST
Dubai

ദുബായ്: ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വപ്നം സഫലമാക്കി ദുബായ് പോലീസ് (Dubai Police). കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന 'മേക്കിംഗ് വിഷ് കം ട്രൂ' സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോലീസ് ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക പട്രോളിംഗ് ടൂറിൽ (Special Patrol Tour) ഈ ബാലികയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്.

​പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലെ യൂണിഫോം ധരിച്ചെത്തിയ കുട്ടിയെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹൃദയപൂർവം സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന്, ദുബായ് പോലീസിന്റെ ആഢംബര പട്രോളിംഗ് വാഹനങ്ങളിലൊന്നിൽ അവളെ നഗരം ചുറ്റാൻ അനുവദിച്ചു.

​പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്തറിയാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കാനും കുട്ടിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ തൊപ്പിയണിഞ്ഞ്, നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ വാഹനത്തിൽ കൈ വീശി യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ദുബായ് പോലീസ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സമൂഹവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

