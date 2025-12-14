ദുബായ് ഗതാഗതത്തിന് ആശ്വാസമാകും: ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്യാൻ സ്ട്രീറ്റ് നവീകരണം: ആർ.ടി.എ. പ്രധാന കരാർ നൽകി

By Metro DeskDec 14, 2025, 19:16 IST
Dubai Road

ദുബായ്: ദുബായിലെ റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (RTA) സുപ്രധാന റോഡ് നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ കരാർ നൽകിയതോടെ ദുബായ് നിവാസികൾക്ക് ഇനി സുഗമമായ യാത്ര പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്യാൻ സ്ട്രീറ്റിനെ അൽ അവിർ റോഡ്, അൽ മനമ സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജംഗ്ഷൻ നവീകരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായും കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലെ അതിവേഗം വളരുന്ന പാർപ്പിട-വികസന മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഇടനാഴിയാണ് ഇത്.

​ദുബായിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും, മൊബിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, നഗരവികസനത്തിൻ്റെയും ജനസംഖ്യാവർദ്ധനയുടെയും വേഗത നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ആർ.ടി.എ.യുടെ വിപുലമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പദ്ധതി.

​ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ

  • മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം: പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2,300 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള മേൽപ്പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും. കൂടാതെ, നിലവിലുള്ള പാതകൾ വീതി കൂട്ടുകയും സർവീസ് റോഡുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
  • പുതിയ പ്രവേശന, നിർഗ്ഗമന കവാടങ്ങൾ: ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്യാൻ സ്ട്രീറ്റിലും അൽ അവിർ റോഡിലുമായി പുതിയ പ്രവേശന, നിർഗ്ഗമന പോയിൻ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും.

​ ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ ഗ്രേഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇന്റർചേഞ്ച്

​ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്യാൻ സ്ട്രീറ്റ്, അൽ അവിർ റോഡ് എന്നിവയുടെ കവലയിലെ നിലവിലുള്ള റൗണ്ട് എബൗട്ട്, എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും തടസ്സമില്ലാത്ത ഗതാഗതം അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഗ്രേഡ്-സെപ്പറേറ്റഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് ആക്കി മാറ്റും.

  • നാല് വരിപ്പാതയുള്ള പാലങ്ങൾ: ഓരോ ദിശയിലേക്കും നാല് വരിപ്പാതകളുള്ള പ്രധാന പാലങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്യാൻ സ്ട്രീറ്റിൽ നിർമ്മിക്കും.
  • റാമ്പുകൾ: വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും തിരിയുന്നതിനുള്ള റാമ്പുകൾ ഓരോന്നും രണ്ട് വരിപ്പാതകളോടെ നിർമ്മിക്കും.

​ മറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ

  • അൽ അവിർ റോഡ്/എമിറേറ്റ്സ് റോഡ്: അൽ അവിർ റോഡ് എമിറേറ്റ്സ് റോഡുമായി കൂടിച്ചേരുന്നിടത്ത് അൽ അവിറിലേക്കും ഷാർജയിലേക്കും പോകുന്ന ഗതാഗതത്തിനായി ഒരു പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കും.
  • അൽ മനമ സ്ട്രീറ്റ്: അൽ മനമ സ്ട്രീറ്റുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന കവലയിലെ നിലവിലെ സർഫസ് റോഡുകൾ നവീകരിക്കും. ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്യാൻ സ്ട്രീറ്റ് ഓരോ ദിശയിലും രണ്ട് വരിയിൽ നിന്ന് നാല് വരിപ്പാതയായി വികസിപ്പിക്കും.

​ 6 ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് പ്രയോജനം

​റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി ഡയറക്‌ടർ ജനറലും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ മത്തർ അൽ തായർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, "ഈ പദ്ധതി, 6 ലക്ഷത്തിലധികം താമസക്കാരും സന്ദർശകരുമുള്ള പാർപ്പിട, വികസന മേഖലകൾക്ക് ഉപകരിക്കും. വർധിച്ചുവരുന്ന ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ദുബായിൽ ഉടനീളം തടസ്സമില്ലാത്ത ഗതാഗത പ്രവാഹം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ആർ.ടി.എ.യുടെ പ്രധാന പദ്ധതിയാണിത്."

​ഈ പുതിയ കരാർ, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ദുബായിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്യാൻ സ്ട്രീറ്റിലെ ആർ.ടി.എ.യുടെ മുൻകാല പദ്ധതികളുടെ തുടർച്ചയാണ്.

