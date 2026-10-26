യു.എ.ഇയിൽ ഇ-ഇൻവോയ്സിംഗ്: ഒക്ടോബർ 30 അന്തിമ തീയതി; വൈകിയാൽ പ്രതിമാസം 5,000 ദിർഹം പിഴ
ദുബായ്: യു.എ.ഇ ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി (FTA) നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇ-ഇൻവോയ്സിംഗ് (e-invoicing) സംവിധാനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ ഇനി 4 ദിവസം മാത്രം. നിയമാനുസൃതമായ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറെ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രതിമാസം 5,000 ദിർഹം (AED 5,000) പിഴ ഒടുക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിയമം ബാധകം?
50 ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിന് മുകളിൽ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ: വാർഷിക വിറ്റഴവ് (Annual Revenue) 50 ദശലക്ഷം ദിർഹം (Dh50 million) അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള കമ്പനികൾ 2026 ഒക്ടോബർ 30-നകം അംഗീകൃത ഇ-ഇൻവോയ്സിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറെ (Accredited Service Provider - ASP) നിയമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നടപ്പിലാക്കേണ്ട തീയതി: സർവീസ് പ്രൊവൈഡറെ നിയമിച്ച ശേഷം, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2027 ജനുവരി 1-ഓടെ ഇ-ഇൻവോയ്സിംഗ് സംവിധാനം പൂർണ്ണമായി സജ്ജമാക്കണം.
ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇളവ്
വാർഷിക വരുമാനം 50 ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിൽ താഴെയുള്ള ചെറുകിട-ഇടത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്:
ASP നിയമിക്കാനുള്ള തീയതി: 2027 മാർച്ച് 31
പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട തീയതി: 2027 ജൂലൈ 1
പിഴത്തുക എത്ര?
സെറ്റ് ചെയ്ത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറെ നിയമിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ, വൈകുന്ന ഓരോ മാസത്തിനും (അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിന്റെ ഭാഗത്തിനും) 5,000 ദിർഹം വീതം പിഴ ചുമത്തുന്നതാണ്.
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- എഫ്.ടി.എ (FTA) അംഗീകരിച്ച ഇ-ഇൻവോയ്സിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുക.
- നിലവിലെ ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ ഇ-ഇൻവോയ്സിംഗ് പ്രൊവൈഡറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക.
- FTA ഡിജിറ്റൽ ടാക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ EmaraTax വഴി ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക.