മക്കയിൽ കടുത്ത ചൂട്: കൂറ്റൻ ഫാനുകളും ഐസ്ക്രീമുമായി ചൂടിനെ ചെറുത്ത് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർ
മക്ക: ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾക്കായി മക്കയിലെത്തിയ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ കടുത്ത ചൂടിൽ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു. പകൽ സമയങ്ങളിൽ താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ കടുത്ത മരുഭൂമിയിലെ ചൂടിനെ നേരിടാൻ വേറിട്ട വഴികളാണ് വിശ്വാസികൾ തേടുന്നത്.
മക്കയിലെ വിശുദ്ധ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ തളർച്ച മാറ്റാൻ തീർത്ഥാടകർ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാളുകളിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ, ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി മക്കയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂറ്റൻ വാട്ടർ മിസ്റ്റ് ഫാനുകളാണ് (വെള്ളം തളിക്കുന്ന വലിയ ഫാനുകൾ) തീർത്ഥാടകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നത്. കടുത്ത വെയിലിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ കുടകളും കൈയ്യിൽ കരുതുന്ന ചെറിയ ഫാനുകളും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
തീർത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിർജ്ജലീകരണവും സൂര്യാഘാതവും (Heatstroke) ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാനും വെയിൽ നേരിട്ട് ഏൽക്കാതിരിക്കാനും അധികൃതർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ഐസ് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാനും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകാനുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ സേവകരും രംഗത്തുണ്ട്. പരിമിതമായ തണൽ മാത്രമുള്ള അറഫാ സംഗമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വരും ദിവസങ്ങളിലെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിൽ കടുത്ത ചൂട് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.