വ്യാജ പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ; ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ദുബായ് പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ദുബായ്: ആകർഷകമായ ശമ്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യാജ പാർട്ട് ടൈം ജോലി പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ചില വെബ്സൈറ്റുകളിലും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾ തട്ടിപ്പുകാർ ഇരകളെ കുടുക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെണികളാണെന്ന് ദുബായ് പോലീസിലെ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആന്റി-ഫ്രോഡ് സെന്റർ അറിയിച്ചു.
സൈബർ സുരക്ഷാ അവബോധ മാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ മുന്നറിയിപ്പിലാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉയർന്ന ശമ്പളവും കുറഞ്ഞ ജോലിഭാരവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം സംശയാസ്പദമായ പരസ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആളുകളെ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്.
തട്ടിപ്പുകളുടെ രീതി:
- ഇരകളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുക.
- അജ്ഞാത ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുക.
- മറ്റ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യിക്കുക.
ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിൽ വീഴുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർത്തപ്പെടുകയും, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ പങ്കാളികളായി നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുകയും ചെയ്തേക്കാം എന്നും പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പോലീസ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
- ഓൺലൈനിൽ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തൊഴിൽദാതാവിന്റെ (Employer) വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കുക.
- വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളോ ബാങ്കിംഗ് വിവരങ്ങളോ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത കക്ഷികളുമായി പങ്കുവെക്കരുത്.
- പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതോ, വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതോ ആയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
- സംശയാസ്പദമായ പരസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ eCrime പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയോ 901 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലോ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.
തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗമെന്നും ദുബായ് പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.