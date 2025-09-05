റാസൽഖൈമയിലെ കുടുംബങ്ങൾ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾക്ക് 9,000 ദിർഹം വരെ ചെലവഴിക്കുന്നു
റാസൽഖൈമ: യുഎഇയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതച്ചെലവിനൊപ്പം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും ഉയരുന്നു. റാസൽഖൈമയിലെ കുടുംബങ്ങൾ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾക്കായി പ്രതിമാസം 9,000 ദിർഹം വരെ ചെലവഴിക്കുന്നതായി പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഉയർന്ന ചെലവ് വലിയ കുടുംബങ്ങളെയും കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
വിലക്കയറ്റമാണ് ഈ വർധനവിന് പ്രധാന കാരണം. യുഎഇയിലെ പ്രമുഖ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളായ ലുലു, കാരിഫോർ, സ്പിന്നീസ് എന്നിവയിലെ വിലനിലവാരം താരതമ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്. ഈ പഠനം അനുസരിച്ച്, പല കുടുംബങ്ങളും വലിയ അളവിൽ സാധനങ്ങൾ (bulk shopping) വാങ്ങുന്നതിലൂടെ പണം ലാഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ചിലർ ഓഫറുകളും കിഴിവുകളും കിട്ടുന്ന സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
പ്രവാസികളുള്ള വലിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത് പലരെയും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു. അതേസമയം, പല സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും പ്രത്യേക കിഴിവുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, മൊത്തത്തിലുള്ള ചെലവ് ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയാണ്. ഇത് പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.