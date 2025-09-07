സ്വർണവില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ; ഇടിഎഫ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളുടെയും പിൻബലത്തിൽ മുന്നേറ്റം

By Metro DeskSep 7, 2025, 20:22 IST
ദുബായ്: റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് സ്വർണവില. പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുടെ നയപരമായ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും, എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളിലേക്കുള്ള (ഇടിഎഫ്) നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വർദ്ധനവുമാണ് സ്വർണത്തിന് വില വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. സ്വർണത്തിന്റെ വില ഒരു ട്രോയ് ഔൺസിന് 2,500 ഡോളറിന് മുകളിൽ എത്തി. ഇത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്.

​ആഗോളതലത്തിൽ, സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ സ്വർണം വൻതോതിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് വില വർധനവിന് പ്രധാന കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ. ഇത് കൂടാതെ, ഫെഡറൽ റിസർവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.

​ലോകത്തെ പ്രമുഖ സ്വർണ എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളായ എസ്പിഡിആർ ഗോൾഡ് ഷെയേഴ്സ് (SPDR Gold Shares), ഇഷെയേഴ്സ് ഗോൾഡ് ട്രസ്റ്റ് (iShares Gold Trust) തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് ഈ വർഷം റെക്കോർഡ് തുകയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത്. സാധാരണയായി അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത താവളമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിൽ പണം മുടക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്.

​ചൈന, യുഎസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതകളും നിക്ഷേപകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് പരമ്പരാഗത നിക്ഷേപ മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കാൾ സ്വർണം പോലുള്ള സുരക്ഷിത മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്ക് അവരെ തിരിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

​വരും മാസങ്ങളിലും സ്വർണവില ഉയരുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ കൂടുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും സ്വർണവില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലാണ്. ഈ വർഷം സ്വർണം 2,600 ഡോളറിന് മുകളിൽ എത്തുമെന്നും ചില സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നു.

