സ്വർണവില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ; ഇടിഎഫ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളുടെയും പിൻബലത്തിൽ മുന്നേറ്റം
ദുബായ്: റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് സ്വർണവില. പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുടെ നയപരമായ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും, എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളിലേക്കുള്ള (ഇടിഎഫ്) നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വർദ്ധനവുമാണ് സ്വർണത്തിന് വില വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. സ്വർണത്തിന്റെ വില ഒരു ട്രോയ് ഔൺസിന് 2,500 ഡോളറിന് മുകളിൽ എത്തി. ഇത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്.
ആഗോളതലത്തിൽ, സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ സ്വർണം വൻതോതിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് വില വർധനവിന് പ്രധാന കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ. ഇത് കൂടാതെ, ഫെഡറൽ റിസർവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.
ലോകത്തെ പ്രമുഖ സ്വർണ എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളായ എസ്പിഡിആർ ഗോൾഡ് ഷെയേഴ്സ് (SPDR Gold Shares), ഇഷെയേഴ്സ് ഗോൾഡ് ട്രസ്റ്റ് (iShares Gold Trust) തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് ഈ വർഷം റെക്കോർഡ് തുകയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത്. സാധാരണയായി അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത താവളമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിൽ പണം മുടക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്.
ചൈന, യുഎസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതകളും നിക്ഷേപകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് പരമ്പരാഗത നിക്ഷേപ മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കാൾ സ്വർണം പോലുള്ള സുരക്ഷിത മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്ക് അവരെ തിരിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
വരും മാസങ്ങളിലും സ്വർണവില ഉയരുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ കൂടുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും സ്വർണവില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലാണ്. ഈ വർഷം സ്വർണം 2,600 ഡോളറിന് മുകളിൽ എത്തുമെന്നും ചില സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നു.