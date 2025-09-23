അതിവേഗം കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണ്ണവില; ലോകമെമ്പാടും അപ്രതീക്ഷിത വിലനിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
Sep 23, 2025, 20:37 IST
ദുബായ്: ആഗോള സ്വർണ്ണവില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ. സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ വില 'അപ്രതീക്ഷിതമായ' ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നു. നിലവിൽ യുഎഇയിലും ഇന്ത്യയിലുമടക്കം സ്വർണ്ണവില സർവകാല റെക്കോർഡിലാണ്.
വില വർദ്ധനവിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:
- ആഗോള അരക്ഷിതാവസ്ഥ: യുക്രെയ്ൻ, ഗാസ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ യുദ്ധങ്ങളും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘർഷങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.
- പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കകൾ: ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ പണപ്പെരുപ്പം സ്വർണ്ണത്തെ ഒരു സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി മാറ്റുന്നു.
- ഫെഡ് റിസർവ് പലിശനിരക്കുകൾ: യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സൂചനകൾ സ്വർണ്ണവില ഉയർത്താൻ സഹായിച്ചു.
- കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ സ്വർണ്ണം വാങ്ങൽ: വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ സ്വർണ്ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് ആഗോള ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
നിലവിൽ, യുഎഇയിൽ 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 448 ദിർഹമിന് മുകളിലാണ് വില. വരും മാസങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ ഉയരുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണത്തെ ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപമായി പരിഗണിക്കാവുന്ന സമയമാണിതെന്നാണ് പല നിരീക്ഷകരും പറയുന്നത്. എന്നാൽ, വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം കാരണം ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.