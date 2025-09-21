യുഎസ് എച്ച്-1ബി വിസ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുമ്പോൾ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെ ആകർഷിക്കാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു
ദുബായ്: അമേരിക്കയുടെ എച്ച്-1ബി വിസ നിയമങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളെ ആകർഷിക്കാൻ ഗൾഫ് മേഖല ഒരുങ്ങുന്നു. യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ വിദേശ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമായ തൊഴിൽ, താമസ സൗകര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അമേരിക്കൻ വിസ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എച്ച്-1ബി വിസ അപേക്ഷകർക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ വാർഷിക ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിസ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറഞ്ഞവർ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അടുത്തിടെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. വിസ നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുകയും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യത്ത് താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന റെസിഡൻസി പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
യുഎഇയുടെ ഗോൾഡൻ വിസ, സൗദി അറേബ്യയുടെ ഗ്രീൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ വഴി വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദീർഘകാല താമസാനുമതി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ, മികച്ച ജീവിത നിലവാരവും നികുതിയില്ലാത്ത വരുമാനവും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു. ഈ നീക്കങ്ങൾ, അമേരിക്കയിലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള പ്രതിഭകൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നു നൽകും.
യുഎസ് നയങ്ങളിലെ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇത് തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ടെക്നോളജി, ഫിനാൻസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾ ആഗോള പ്രതിഭകൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയുടെ ഈ തന്ത്രപരമായ നീക്കം യുഎസ് എച്ച്-1ബി വിസ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു മികച്ച ബദലായി മാറിയേക്കാം.