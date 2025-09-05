യുഎഇ പൗരന്മാർക്കുള്ള ഹജ്ജ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഈ മാസം 24-ന് ആരംഭിക്കും

By Metro DeskSep 5, 2025, 20:24 IST
മക്ക

അബുദാബി: യുഎഇ പൗരന്മാർക്കായുള്ള ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഈ മാസം 24-ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ് ആൻഡ് എൻഡോവ്‌മെന്റ്‌സ് (Awqaf) അറിയിച്ചു. 2026-ലെ ഹജ്ജ് സീസണിനായുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഒക്ടോബർ 9 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും മാത്രമായിരിക്കും രജിസ്‌ട്രേഷൻ സ്വീകരിക്കുക.

​സമയബന്ധിതമായ ഈ പ്രഖ്യാപനം തീർത്ഥാടകർക്ക് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ കൂടുതൽ സമയം നൽകും. ആദ്യമായി ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് Awqaf വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ രേഖകൾ, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഹജ്ജ് യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഭരണപരമായ വെല്ലുവിളികൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് മുൻകൂട്ടി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും Awqaf വ്യക്തമാക്കി.

Tags

Share this story

Featured

You may like