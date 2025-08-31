അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര വേട്ട-അശ്വമേധ പ്രദർശനം (ADIHEX 2025) സന്ദർശിച്ച് ഹംദാൻ: 'എമിറാത്തി യുവത്വത്തിന്റെ സർഗ്ഗാത്മകത ഈ പ്രദർശനം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു'
Aug 31, 2025, 16:47 IST
അബുദാബി: ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും, ദുബായ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര വേട്ട-അശ്വമേധ പ്രദർശനം (ADIHEX) 2025 സന്ദർശിച്ചു. എമിറാത്തി യുവജനങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയും പ്രതിഭയും പ്രദർശനം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുഎഇയുടെ പൈതൃകം, സുസ്ഥിരത, യുവജനങ്ങളുടെ നവീകരണ ശേഷി എന്നിവയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ പ്രദർശനമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അബുദാബി നാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ (ADNEC) നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിലെ വിവിധ പവലിയനുകളും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. എഡ്ജ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാരാക്കൽ പവലിയൻ, എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ അൽ ഗദീർ ക്രാഫ്റ്റ്സ് പവലിയൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേരിൽ കണ്ടു. പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര, പ്രാദേശിക പ്രദർശകരുമായി സംവദിച്ച അദ്ദേഹം, പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൈതൃക സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. "ഒരു സാംസ്കാരിക-കായിക പരിപാടി എന്നതിലുപരി, നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും അത് അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് ആധുനിക രീതിയിൽ കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ADIHEX," ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെയും ഭാവിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമായി ഈ പ്രദർശനം വർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 68 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 2000-ത്തിലധികം ബ്രാൻഡുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ADIHEX, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പതിപ്പാണ്. സെപ്റ്റംബർ 7 വരെയാണ് പ്രദർശനം.