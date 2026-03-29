യുഎഇയിൽ മഴക്കെടുതി: വാഹനങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ 25,000 ദിർഹം വരെ ചിലവ് വന്നേക്കാം; ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമോ
Mar 29, 2026, 09:17 IST
ദുബായ്: യുഎഇയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും അകപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് കാറുടമകൾ വൻ തുക ചിലവാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. എൻജിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾക്കും നേരിട്ട കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ 25,000 ദിർഹം (ഏകദേശം 5.6 ലക്ഷം രൂപ) വരെ ചിലവ് വന്നേക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
- ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ: 'കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ്' (Comprehensive Insurance) ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. 'തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്' മാത്രമുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം മുടക്കി വണ്ടി നന്നാക്കേണ്ടി വരും.
- ക്ലെയിം തള്ളാൻ കാരണങ്ങൾ: അധികൃതർ നൽകിയ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച് വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം നിരസിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഉയർന്നതുമൂലമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കാണ് സാധാരണയായി പരിഗണന ലഭിക്കുക.
- പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നിർബന്ധം: മഴക്കെടുതി മൂലമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് അതാത് എമിറേറ്റിലെ പൊലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (To Whom It May Concern Certificate) നിർബന്ധമാണ്. ദുബായ് പൊലീസിന്റെ ആപ്പ് വഴി ഇതിനായി അപേക്ഷിക്കാം.
- എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്: വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ വാഹനം എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടുതൽ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഇത് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനെ ബാധിക്കുമെന്നും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
യുഎഇയിലെ യൂണിഫൈഡ് മോട്ടോർ പോളിസി പ്രകാരം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അടിസ്ഥാന പരിരക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ, പോളിസിയിലെ നിബന്ധനകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ ഉടമകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.