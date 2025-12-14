യു.എ.ഇയിൽ കനത്ത മഴ; കാലാവസ്ഥ മോശം, ഭക്ഷ്യ വിതരണത്തെ ബാധിച്ചു: ഡെലിവറികൾ വൈകുന്നു
Dec 14, 2025, 13:42 IST
ദുബായ്/അബുദാബി: യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ (യു.എ.ഇ.) വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, രാജ്യത്തുടനീളം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഹോം ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നു. അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടും ഗതാഗതക്കുരുക്കും രൂക്ഷമായതാണ് ഡെലിവറികൾ വൈകാൻ കാരണം.
- റെഡ് അലേർട്ട്: രാജ്യത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (NCM) റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കനത്ത മഴ കാരണം താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുകയും പ്രധാന ഹൈവേകളിൽ പോലും ഗതാഗതം മന്ദഗതിയിലാവുകയും ചെയ്തു.
- ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾ: ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ തലാബത്ത്, നൂൺ ഫുഡ് തുടങ്ങിയവ തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡെലിവറിക്ക് സാധാരണയിലും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- റൈഡർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്: ഡെലിവറി റൈഡർമാർക്ക് അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പനികൾ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുചക്രവാഹനക്കാർക്ക് റോഡുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ടും കാറ്റും വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നു.
- അവശ്യവസ്തുക്കൾ: ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് പുറമെ, അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറികളും മഴ കാരണം വൈകുന്നുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഡെലിവറി കമ്പനികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താൻ സമയം എടുക്കുമെന്നും, എല്ലാവരും കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.