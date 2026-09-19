സൗദിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഹൂതി ആക്രമണം; റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം തീയും കനത്ത പുകയും

By  Metro Desk Sep 19, 2026, 18:15 IST
റിയാദ്

റിയാദ്​: യമനിലെ ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയി​ലെ സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ റിയാദിലേക്ക്​ ഹൂതികൾ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തി. വിമാനത്താവളത്തിന്​ സമീപം തീപിടിത്തവുമുണ്ടായി. ഇന്ധന ടാങ്കിനാണ്​ തീപിടിച്ചത്​. ഇതോടെ വിമാന സർവീസുകൾ വൈകി. രണ്ട്​ മണിക്കൂറോളമാണ്​ വിമാന സർവിസുകൾ വൈകിയത്​. ഇപ്പോൾ ഇത്​ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ്​. കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന്​ റിയാദിലേക്കുള്ള സൗദി എയർലൈൻസ്​ വിമാനം ബുറൈദയിൽ ഇറക്കിയിരുന്നു. ഇത്​ റിയാദിലേക്ക്​ ഉടൻ പുറപ്പെടുമെന്നാണ്​ അറിയുന്നത്​. റിയാദിൽ ഇറക്കാനാകാത്തതിനാൽ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടതായിരുന്നു.ഇന്ന്​ പുലർച്ചെയും ഹൂതികൾ റിയാദിലേക്ക്​ ആക്രമണ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. പുലർച്ചെ മുതൽ റിയാദിലും ഖർജിലും ആണ് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഫോടന ശബ്ദമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്​തിരുന്നു.

വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതെന്ന്​ ഫ്രഞ്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്​പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നേരത്തെ ജിദ്ദ, അസീർ, അൽഉല, ത്വാഇഫ് മേഖലയിൽ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിച്ചിരുന്നുകഴിഞ്ഞ ദിവസം ത്വാഇഫിൽ നടന്ന ആ​ക്രമണത്തിൽ യമൻ പൗരനായ ലോൺഡ്രി ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചിരുന്നു. സൗദി സ്വദേശിനിക്കും പാകിസ്താൻ പൗരനും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സൗദിയിലേക്ക്​ ഹൂതി ആക്രമണം തുടരുകയാണ്​. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു ആ​ക്രമണം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സൗദിയുടെ എണ്ണ പൈപ്പ്​ലൈനിന്​ നേരെ ഇറാഖിൽ നിന്ന്​ ഡ്രോൺ ആക്രമണവും നടത്തിയിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പ്​ മക്കക്ക്​ നേരെ ആക്രമണത്തിന്​ ശ്രമിച്ചതായി സൗദി സഖ്യ സേന കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള യമൻ തലസ്ഥാനമായ സൻആയിലെ വിമാനത്താവളത്തിന്​ നേരെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള സർക്കാറിന്‍റെയും സഖ്യ സേനയുടെയും നേതൃത്വ​ത്തിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ്​ ആ​ക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന്​ യമനിൽ ഹൂതികളും സർക്കാർ സേനയും ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷമാകുകയായിരുന്നു. യമനിലെ മോഖ തുറമുഖവും ബാബ്​ അൽ മന്ദബ്​ കടലിടുക്കിന്‍റെ നിയന്ത്രണവും ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. സൗദി കപ്പലുകൾക്ക്​ ചെങ്കടലിൽ നിരോധനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ്​ സൗദി തലസ്​​ഥാനത്തേക്ക്​ ആക്രമണം നടത്തിയത്​.

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