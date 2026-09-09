സൗദിയിലെ തെക്കൻ നഗരങ്ങളിൽ ഹൂത്തി ആക്രമണം: ശക്തമായ അമർഷവും അപലപനവുമായി ഗൾഫ്-അറബ് രാജ്യങ്ങൾ
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്കൻ പ്രവിശ്യകളിലെ ജനവാസ മേഖലകൾക്കും സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെ യെമനിലെ ഹൂത്തി മിലിഷ്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ രൂക്ഷമായി അപലപിച്ച് ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലും (GCC) വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളും. അബഹ, ഖമീസ് മുശൈത്ത്, ജിസാൻ, നജ്റാൻ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി സാധാരണക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും സ്വത്തുക്കൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളുടെയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെയും പരസ്യമായ ലംഘനമാണ് ഹൂത്തികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് ജി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജാസിം മുഹമ്മദ് അൽ ബദൈവി പ്രസ്താവിച്ചു. മേഖലയിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഇത്തരം ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരുതരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും സൗദിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും പരമാധികാരത്തിനും പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യു.എ.ഇ, കുവൈത്ത്, ഖത്തർ, ബഹ്റൈൻ, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങി പ്രമുഖ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളും അറബ് പാർലമെന്റും സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും നേർക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെടണമെന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.