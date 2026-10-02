മദീനയിലെ തൈബ പവർ സ്റ്റേഷന് നേരെ ഹൂതി ഡ്രോൺ ആക്രമണം; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ വിശുദ്ധ നഗരമായ മദീന അൽ-മുനവ്വറയിലുള്ള 'തൈബ' (Taiba) വൈദ്യുതി വിതരണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ യമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. പുലർച്ചെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പവർ സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി അറബ് സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാFieldError/മാലിക്കി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പവർ സ്റ്റേഷന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും തത്സമയ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി സ്ഥിതിഗതികൾ വേഗത്തിൽ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തകരാറിലായ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വൈദ്യുതി ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയതിനാൽ മദീന നഗരത്തിലെയും പ്രവാചക പള്ളിയായ മസ്ജിദുന്നബവിയിലെയും പൊതു വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ ആക്രമണം ബാധിച്ചില്ല.
സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച ഡ്രോണിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഹൂതി വിമതരാണെന്ന് വ്യക്തമായതായി സഖ്യസേന കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിവിൽ സങ്കേതങ്ങളെയും ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സൗദി സഖ്യസേന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.