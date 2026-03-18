മാസപ്പിറവി കണ്ടില്ല; ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വെള്ളിയാഴ്ച
Mar 18, 2026, 21:16 IST
സൗദി അറേബ്യയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ റമദാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കി മാർച്ച് 20 വെള്ളിയാഴ്ച ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കും.
- മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷണം: ബുധനാഴ്ച (മാർച്ച് 18) വൈകുന്നേരം സൗദി അറേബ്യയിലെ തുമൈർ, സുദൈർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച റമദാൻ 30 ആയിരിക്കുമെന്ന് സൗദി സുപ്രീം കോടതി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
- മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ: യു.എ.ഇ, ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെയാണ് പെരുന്നാൾ. ഒമാനിലും മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെയാകും ആഘോഷമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
- കേരളത്തിൽ: സാധാരണയായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പെരുന്നാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ദിവസമോ ആണ് കേരളത്തിൽ ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. കേരളത്തിലെ മാസപ്പിറവി വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഖാസിമാർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:
യു.എ.ഇയിൽ ഇത്തവണ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ തുറസ്സായ ഇടങ്ങളിലെ ഈദ് ഗാഹുകൾ ഒഴിവാക്കി പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം പള്ളികളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.