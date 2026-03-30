ഒമാനിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ പിടിയിൽ; 13 ലക്ഷം റിയാലിന്റെ ലഹരിമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു
Mar 30, 2026, 10:26 IST
മസ്കറ്റ്: ഒമാനിൽ വൻ സുരക്ഷാ മുന്നേറ്റവുമായി റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് (ROP). മസ്കറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണ-കടത്ത് സംഘത്തെ പോലീസ് തകർത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നിന് വിപണിയിൽ ഏകദേശം 13 ലക്ഷം ഒമാനി റിയാൽ (ഏകദേശം 28 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) വിലമതിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- രഹസ്യ നീക്കം: അതിസമർത്ഥമായ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘത്തെ പോലീസ് വലയിലാക്കിയത്. മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണവും വിതരണവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇവർ മസ്കറ്റിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.
- അറസ്റ്റ്: സംഘത്തിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും വൻതോതിൽ ലഹരിമരുന്നുകൾ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമവിരുദ്ധ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇവരുടെ നീക്കം.
- സുരക്ഷാ ജാഗ്രത: രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും സാമൂഹിക സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം സംഘങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ ഒമാൻ പോലീസ് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ പോലീസ് കർശന പരിശോധന തുടരുകയാണ്.
പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം:
ലഹരിമാഫിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സമൂഹത്തെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.