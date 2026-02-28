'ഇറാൻ നടത്തുന്നത് നഗ്നമായ കടന്നുകയറ്റം'; യുഎഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി സൗദി അറേബ്യ
Feb 28, 2026, 17:36 IST
റിയാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം പടരുന്നതിനിടെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ. യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ജോർദാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന് മേലുള്ള "നഗ്നമായ കടന്നുകയറ്റമാണ്" ഇറാൻ നടത്തുന്നതെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഏത് നീക്കത്തെയും നേരിടാൻ സൗദി അറേബ്യ പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
അപ്ഡേറ്റ്: നിലവിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെയും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും വ്യോമപാതകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം വ്യാപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ലോകശക്തികൾ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
- സൗദിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്: അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഇറാൻ നടത്തുന്നത്. മേഖലയുടെ സുസ്ഥിരത തകർക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ തുടർന്നാൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് സൗദി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം: ഇറാൻ തൊടുത്തുവിട്ട മിസൈലുകൾ അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളെയും ജനവാസ മേഖലകളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സൗദിയുടെ ഈ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം. ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് റിയാദ് വ്യക്തമാക്കി.
- അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടൽ: ഇറാന്റെ "ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങളെ" ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരേസ്വരത്തിൽ അപലപിക്കണമെന്നും മേഖലയിലെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സൗദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- മേഖലയിലെ സാഹചര്യം: ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും ഇറാന് നേരെ നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി'ക്ക് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇറാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. യുഎഇയിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഖത്തറിലും കുവൈറ്റിലും സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.