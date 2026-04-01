ഗൾഫിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം: ഖത്തർ തീരത്ത് എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ വർഷം; കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ

By  Metro Desk Apr 1, 2026, 17:22 IST
War

ദോഹ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ ഖത്തർ തീരത്തിന് സമീപം എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം. ഖത്തർ എനർജി (QatarEnergy) വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത 'അക്വ 1' (Aqua 1) എന്ന ഇന്ധനക്കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഖത്തറിന്റെ വടക്കൻ പ്രാദേശിക സമുദ്രപരിധിയിലാണ് സംഭവം.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ആക്രമണത്തിന്റെ സ്വഭാവം: ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മൂന്ന് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളാണ് ഖത്തർ ലക്ഷ്യമാക്കി തൊടുത്തതെന്ന് ഖത്തർ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിൽ രണ്ട് മിസൈലുകൾ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെച്ചിട്ടു. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ മിസൈൽ കപ്പലിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു.

  • നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ദോഹയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 17 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ വെച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും എണ്ണ ചോർച്ചയോ പരിസ്ഥിതി ആഘാതമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഖത്തർ എനർജി വ്യക്തമാക്കി.

  • ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതർ: കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 21 ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടില്ല.

  • യുദ്ധം വ്യാപിക്കുന്നു: ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും പിന്നാലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഇറാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് ഈ ആക്രമണം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇന്ധന ടാങ്കുകൾക്ക് നേരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു.

പശ്ചാത്തലം

​അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് ഇറാന്റെ ഗ്യാസ്-ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതിന് പകരമായാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണക്കപ്പലുകളെയും സൗകര്യങ്ങളെയും ഇറാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണ നീക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇറാൻ നേരത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

​"നമ്മുടെ കടൽ പരിധിയിലുണ്ടായ ഈ ആക്രമണം ഗൗരവകരമാണ്. മേഖലയിലെ സമാധാനം തകർക്കുന്ന നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറാൻ പിന്തിരിയണം." - ഖത്തർ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ.

