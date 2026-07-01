യു.എസ് ദൂതന്മാരുമായി ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ; സമാധാനക്കരാർ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ
ദോഹ/ദുബായ്: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് (യു.എസ്) ദൂതന്മാരുമായി യാതൊരുവിധ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അയവ് വരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യു.എസ് പ്രതിനിധികൾ ദോഹയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവരുമായി നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഇറാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ച താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വരാനുണ്ടെന്നാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട്. ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് വെടിനിർത്തൽ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മരുമകൻ ജാരെഡ് കുഷ്നർ, പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് എന്നിവരാണ് ഉന്നതതല ചർച്ചകൾക്കായി ദോഹയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇറാൻ പ്രതിനിധികളുമായി നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിന് പകരം ഖത്തർ മധ്യസ്ഥരുമായാണ് ഇവർ ചർച്ച നടത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ പക്ഷവുമായി യാതൊരുവിധ കൂടിക്കാഴ്ചയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായ് വ്യക്തമാക്കി.
സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ (Strait of Hormuz) നിയന്ത്രണത്തെച്ചൊല്ലിയും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ പരമാധികാരം ഇറാനും ഒമാനുമാണെന്നും, ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ ഇവിടുത്തെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നികുതി ചുമത്തുമെന്നും ഇറാന്റെ മുഖ്യ ചർച്ചക്കാരനായ മുഹമ്മദ് ബഖർ ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽപ്പാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് നികുതി ഈടാക്കാൻ ഇറാനെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.