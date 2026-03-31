സൗദിയിലെ യുഎസ് താവളത്തിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം: അത്യാധുനിക റഡാർ വിമാനം തകർത്തു; ആശങ്കയിൽ അമേരിക്ക
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ എയർബേസിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ അതിനൂതന നിരീക്ഷണ വിമാനമായ E-3 സെൻട്രി (AWACS) തകർന്നു. മാർച്ച് 27-ന് നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ വിമാനത്തിന് ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായും ഇത് ഇനി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ആക്രമണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- ലക്ഷ്യം: റിയാദിന് തെക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ എയർബേസ്.
- ആയുധങ്ങൾ: ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: നിരീക്ഷണ വിമാനത്തിന് പുറമെ ഏതാനും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾക്കും (Tankers) കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ 12 യുഎസ് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ:
ശത്രുക്കളുടെ മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറം വെച്ച് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് AWACS വിമാനങ്ങൾ. ഇവയുടെ അഭാവം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സൈനിക നീക്കങ്ങളെയും സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണത്തെയും കാര്യമായി ബാധിക്കും. ഏകദേശം 700 മില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഈ വിമാനം തകർത്തത് ഇറാന്റെ കൃത്യമായ ആക്രമണശേഷിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് സൈനിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്ന് ഇത്രയും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു വിമാനം തകർക്കാൻ സാധിച്ചത് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സംഭവത്തിൽ യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.