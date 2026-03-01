ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇറാൻ; യുഎഇയിൽ മിസൈൽ പതിച്ചു
Mar 1, 2026, 11:53 IST
അമേരിക്കൻ സൈനിക ആസ്തികൾ (US Assets) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയൽരാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നത്. യുഎഇയുടെ തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിൽ മിസൈൽ പതിച്ച് ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
പ്രധാന ആക്രമണ കേന്ദ്രങ്ങൾ:
- യുഎഇ (UAE): അബുദാബിയിലെ അൽ ദഫ്ര (Al Dhafra) എയർബേസ് ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നഗരത്തിൽ പതിച്ചു. അബുദാബിയിലെ സെന്റ് റെജിസ് ഹോട്ടൽ പരിസരത്ത് പുക ഉയരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ദുബായിലും സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- ബഹ്റൈൻ (Bahrain): അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ അഞ്ചാം കപ്പൽ പടയുടെ (US Navy's Fifth Fleet) ആസ്ഥാനമായ ജുഫൈർ (Juffair) പ്രദേശം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്.
- ഖത്തർ (Qatar): മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുഎസ് താവളമായ അൽ ഉദൈദ് (Al Udeid) എയർബേസിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായി. ഇതിൽ പലതും ഖത്തർ പ്രതിരോധ സേന തകർത്തു.
- കുവൈറ്റ് (Kuwait): യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളായ ക്യാമ്പ് അരിഫ്ജാൻ (Camp Arifjan), അലി അൽ സലേം എയർബേസ് എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചു.
- സൗദി അറേബ്യ: റിയാദിന് സമീപമുള്ള പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ എയർബേസ് പരിസരത്തും സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
യുഎഇയിൽ റെഡ് അലർട്ട് (Emergency Alert)
യുദ്ധസാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് യുഎഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി.
- ജനങ്ങൾ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുക.
- ജനാലകൾക്കും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾക്കും അടുത്തുനിന്ന് മാറി നിൽക്കുക.
- ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക.
യാത്രാ തടസ്സങ്ങൾ
ദുബായ് (DXB), അബുദാബി (AUH) വിമാനത്താവളങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു.
സംഗ്രഹം: ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ഖമേനിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ, തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സഹായിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത്.
- എമിറേറ്റ്സ്: ദുബായിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ നിർത്തിവച്ചു.
- ഇത്തിഹാദ്: അബുദാബിയിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ റദ്ദാക്കി.
- ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ: എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് റീഫണ്ട് നൽകുകയോ യാത്ര മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.