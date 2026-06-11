ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണം; വ്യോമപാത അടിയന്തരമായി അടച്ച് കുവൈറ്റ്

By  Metro Desk Updated: Jun 11, 2026, 11:21 IST
Kuwait Air Port

മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധസാഹചര്യം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് കുവൈറ്റ് തങ്ങളുടെ വ്യോമപാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. കുവൈറ്റ് സമയം പുലർച്ചെ 4:50 (0150 GMT) മുതലാണ് ഈ അടിയന്തര നടപടി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതെന്ന് കുവൈറ്റ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ (DGCA) ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

​യാത്രക്കാരുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടി. നിലവിൽ കുവൈറ്റിലേക്ക് വരേണ്ട എല്ലാ വിമാനങ്ങളും മറ്റ് സുരക്ഷിതമായ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയാണ്.

​ആക്രമണ പശ്ചാത്തലം

​അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാനിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് (IRGC) കുവൈറ്റിലെയും ബഹ്‌റൈനിലെയും യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ 12 ലധികം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തൊടുത്തുവിട്ടത്. കുവൈറ്റിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ ആക്രമണം.

പ്രതിരോധം: കുവൈറ്റിന്റെ ആകാശത്തേക്ക് എത്തിയ ശത്രുതാപരമായ മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും തങ്ങളുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം (Air Defense System) വിജയകരമായി തകർത്തതായി കുവൈറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

താൽക്കാലിക വിലക്ക്: മേഖലയിലെ വ്യോമയാന സുരക്ഷ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാക്കുന്നത് വരെ വ്യോമപാത അടഞ്ഞുതന്നെ കിടക്കും. സുരക്ഷാ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശം: കുവൈറ്റിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടതിനാൽ യാത്രക്കാർ അതത് എയർലൈൻ കമ്പനികളുമായോ കുവൈറ്റ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളുമായോ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അധികൃതർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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