ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണം; വ്യോമപാത അടിയന്തരമായി അടച്ച് കുവൈറ്റ്
മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധസാഹചര്യം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് കുവൈറ്റ് തങ്ങളുടെ വ്യോമപാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. കുവൈറ്റ് സമയം പുലർച്ചെ 4:50 (0150 GMT) മുതലാണ് ഈ അടിയന്തര നടപടി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതെന്ന് കുവൈറ്റ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ (DGCA) ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
യാത്രക്കാരുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടി. നിലവിൽ കുവൈറ്റിലേക്ക് വരേണ്ട എല്ലാ വിമാനങ്ങളും മറ്റ് സുരക്ഷിതമായ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയാണ്.
ആക്രമണ പശ്ചാത്തലം
അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാനിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് (IRGC) കുവൈറ്റിലെയും ബഹ്റൈനിലെയും യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ 12 ലധികം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തൊടുത്തുവിട്ടത്. കുവൈറ്റിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ ആക്രമണം.
പ്രതിരോധം: കുവൈറ്റിന്റെ ആകാശത്തേക്ക് എത്തിയ ശത്രുതാപരമായ മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും തങ്ങളുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം (Air Defense System) വിജയകരമായി തകർത്തതായി കുവൈറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
താൽക്കാലിക വിലക്ക്: മേഖലയിലെ വ്യോമയാന സുരക്ഷ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാക്കുന്നത് വരെ വ്യോമപാത അടഞ്ഞുതന്നെ കിടക്കും. സുരക്ഷാ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശം: കുവൈറ്റിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടതിനാൽ യാത്രക്കാർ അതത് എയർലൈൻ കമ്പനികളുമായോ കുവൈറ്റ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളുമായോ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അധികൃതർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.