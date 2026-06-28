ബഹ്റൈനിലെയും കുവൈറ്റിലെയും യുഎസ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണം; തിരിച്ചടിച്ചതായി ഐആർജിസി
ദുബായ്/മനാമ: ബഹ്റൈനിലെയും കുവൈറ്റിലെയും പ്രമുഖ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) ശക്തമായ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ തീരദേശ മേഖലകളിൽ അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണിതെന്ന് ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കുവൈറ്റിലെ 'അലി അൽ സലേം' എയർ ബേസിനും, ബഹ്റൈൻ തലസ്ഥാനമായ മനാമയിലെ യുഎസ് അഞ്ചാം നാവിക വ്യൂഹത്തിന്റെ (US Fifth Fleet) ആസ്ഥാനത്തിനും നേരെയാണ് ഇറാന്റെ നാവിക-വ്യോമ സേനകൾ സംയുക്തമായി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തൊടുത്തത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ അമേരിക്ക ലംഘിച്ചതായും, ഇതിനാലാണ് തങ്ങൾ പ്രതിരോധ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ഐആർജിസി പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ഭീഷണികളെ വിജയകരമായി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കുവൈറ്റ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. ആക്രമണ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ബഹ്റൈനിൽ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങുകയും ജനങ്ങളോട് എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗൾഫ് മേഖലയെ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇറാന്റെ പുതിയ സൈനിക നീക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.