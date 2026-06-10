അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാന്റെ മറുപടി; ബഹ്റൈനിലെ യു.എസ് അഞ്ചാം നാവിക വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
മനാമ/ടെഹ്റാൻ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കനത്ത യുദ്ധഭീതി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇറാനിലെ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണവുമായി ഇറാൻ. ബഹ്റൈൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ അഞ്ചാം വ്യൂഹത്തിന്റെ (Fifth Fleet) ആസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് (IRGC) വ്യാപകമായ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത്.
അമേരിക്കൻ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന യു.എസ് പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് 'സ്വയംരക്ഷാ ആക്രമണം' (Self-defense strikes) എന്ന പേരിൽ യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ഇറാനിലെ ജാസ്ക്, സിറിക്, ഖേഷ്ം എന്നീ തീരദേശ മേഖലകളിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ഇറാൻ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുകയായിരുന്നു.
ബഹ്റൈനിലെ ആക്രമണം
ബഹ്റൈൻ തലസ്ഥാനമായ മനാമയിലെ ജുഫൈറിലുള്ള യു.എസ് നാവിക താവളത്തിന് നേരെയാണ് ഇറാന്റെ പ്രധാന ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഡ്രോണുകളും ദീർഘദൂര മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഐ.ആർ.ജി.സിയുടെ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് മനാമയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആക്രമണം തുടരുകയാണെന്നും അമേരിക്ക വീണ്ടും 'അധിനിവേശത്തിന്' മുതിർന്നാൽ ഇതിലും ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ആക്രമണം
ബഹ്റൈന് പുറമെ അമേരിക്കൻ സൈനിക സാന്നിധ്യമുള്ള മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്:
ജോർദാനിലെ അസ്രഖിലുള്ള യു.എസ് താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ ദീർഘദൂര മിസൈലുകൾ വർഷിച്ചു.
കുവൈറ്റിലെ അലി അൽ സലേം യു.എസ് വ്യോമസേനാ താവളത്തിന് നേരെയും ഇറാന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായി. എന്നാൽ കുവൈറ്റിന്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചതായി കുവൈറ്റ് സൈന്യം അറിയിച്ചു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം വെച്ച് തങ്ങളുടെ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ടതായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പകരമായാണ് അമേരിക്ക ഇറാനിലെ ആശയവിനിമയ ഗോപുരങ്ങളും തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഈ സൈനിക നീക്കത്തോടെ ഗൾഫ് മേഖല മുഴുവൻ സായുധ പോരാട്ടത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.